Thiết bị phát hiện virus corona chỉ sau 40 phút do Hong Kong phát minh hiệu quả như thế nào?

South China Morning Post (SCMP) đưa tin, ngày 6/2, một nhóm nhà nghiên cứu Hong Kong công bố họ đã phát minh một thiết bị có khả năng xác định virus corona chủng mới (2019-nCoV) chỉ trong 40 phút.



Người đứng đầu nhóm phát minh ông Ôn Duy Giai (Wen Wei Jia) - giáo sư vật lý tại Đại học khoa học kỹ thuật Hong Kong (HKUST) cho hay, thiết bị này kiểm tra các mẫu chất lỏng cơ thể và tìm ra virus corona bên trong nhanh hơn các công nghệ hiện nay.

Thiết bị do nhóm nghiên cứu ở Hong Kong phát minh ra. Ảnh: HKUST.



Vị giáo sư cho hay, nhóm nghiên cứu của ông đã bắt tay chế tạo loại thiết bị này sau khi nhận được một mẫu virus corona từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 20/1. Nguồn lực sử dụng được lấy từ phòng thí nghiệm của ông Ôn ở Thâm Quyến.



GS Ôn Duy Giai cũng cho hay, thiết bị này đã được đưa vào sử dụng tại hai thành phố ở Trung Quốc là Thâm Quyến và Quảng Châu. Nhóm này cũng đã gửi một thiết bị đến trung tâm bùng phát dịch bệnh là tỉnh Hồ Bắc.



Những này qua giới chuyên gia cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nguồn vật tư, trang thiết bị phục vụ xét nghiệm virus corona trng bối cảnh mỗi ngày có thêm hàng nghìn người được phát hiện dương tính với virus.



Thiết bị này được hy vọng là bước đột phá, rút ngắn thời gian và công sức trong việc xác định tìm virus, tăng cơ hội được điều trị sớm cho bệnh nhân.



Nguyên lý của phương pháp PCR là khuếch đại ADN của mẫu và phát hiện ARN của virus. Mẫu cần được gia nhiệt và thời gian trả kết quả phụ thuộc vào tốc độ gia nhiệt nhanh hay chậm.



Trang Minh Báo dẫn lời GS Ôn lý giải: Thiết bị phản ứng PCR truyền thống sẽ tăng từ 4 - 5 độ C mỗi giây. Trong khi thiết bị mới của nhóm nghiên cứu Hong Kong có tốc độ gia nhiệt nhanh tới 30 độ C/giây. Do đó, có thể tiết kiệm thời gian từ 1,5 - 3 giờ xuống còn 40 phút.



Dù tiết kiệm được nhiều thời gian nhưng vấn đề được quan tâm nhất là thiết bị mới cho kết quả chính xác đến đâu. Về vấn đề này, TS Cao Nhất Bác (Gao Yi Bo) - một người tham gia dự án khẳng định thiết bị có độ chính xác cao phụ thuộc vào độ chính xác của mẫu bệnh phẩm.

