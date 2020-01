Thiếu niên gọi “chiến hữu” mang mã tấu đến xử bạn nhậu rồi dắt tay nhau đến công an đầu thú

Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên bị đâm chết tức tưởi trên bàn nhậu, ngày 2/1, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định bắt tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Thái Hải (16 tuổi) và Trần Văn Đại (22 tuổi) cùng trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để điều tra về hành vi giết người

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 2/1/2020, Hải và anh Mai Văn Hồ (32 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng nhau tổ chức ăn nhậu tại KP. Hải Vân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Trong lúc ăn nhậu, Hải và anh Hồ xảy ra cãi vãi.

Vì có men rượu trong người nên cả hai không ai chịu nhường ai, thậm chí còn lớn tiếng thách thức nhau. Trong lúc vụ cãi cọ lên đỉnh điểm, Hải liền gọi cho bạn là Trần Văn Đạt mang mã tấu đến để “giải quyết” mâu thuẫn với anh Mai Văn Hồ.

Khi đồng bọn đến, Hải cùng Đại cầm mã tấu xông vào đuổi chém anh Hồ. Khi đuổi sát anh Hồ, Hải vung dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó ít phút người dân phát hiện sự việc, khi kiểm tra thì anh Hồ đã tử vong . Ngay lập tức, sự việc được trình báo lên cơ quan điều tra. Công an vào cuộc bao vây hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi xác minh nguyên nhân tử vong của nạn nhân Mai Văn Hồ.

Về phần Hải và Đại, sau khi gây án xong đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, sau khi hay tin Công an đã vào cuộc điều tra và đang ráo riết truy bắt tội phạm thì Hải và Đại cùng nhau lên Công an đầu thú.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan Công an huyện Long Hải mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đối với nạn nhân Hồ, hiện gia đình đã nhận bàn giao thi thể và đã đưa về nhà tiến hành các thủ tục an táng theo phong tục địa phương.





Nga Đỗ (t/h)