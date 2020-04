Thiếu nợ tiền cá độ bóng đá, 9x cầm dao khống chế đồng nghiệp cướp 600 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc khống chế, uy hiếp người để cướp của, ngày 5/4, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Đoàn Vũ Mạnh (28 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa) – nhân viên Công ty Giao hàng Tiết kiệm Đồng Nai để điều tra về hành vi Cướp tài sản

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 4/4, Mạnh cầm dao, bịt mặt kín, khoác balo rồi đ đến kho hàng của Công ty Giao hàng Tiết kiệm Đồng Nai để cướp tiền. Tại đây, Mạnh dùng dao tấn công bảo vệ trực ban rồi tiến vào bên trong nhà kho.

Thấy nữ thủ kho đang ngồi làm việc, Mạnh chạy đến kề dao sát người nạn nhân rồi uy hiêp,s cướp đi 600 triệu đồng. Sau đó Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đang tẩu thoát ra khỏi nhà kho thì Mạnh bị lực lượng bảo vệ của Công ty khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Công an

Vũ Đức Mạnh cướp tiền để trả nợ cá độ bóng đá

Tại cơ quan điều tra, Mạnh thừa nhận đã thực hiện hành vi cướp tài sản ở nơi mình đang làm việc. Nguyên nhân gây ra vụ án này theo Mạnh khai là do thiếu tiền cá độ bóng đá nên cùng quẫn, nảy sinh ý định cướp tài sản của Công ty nơi mình làm việc để lấy tiền trả nợ.

Trước đó, ngày 2/4, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cũng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng là Võ Hồng Quang (27 tuổi) và Nguyễn Thái Thành (25 tuổi, cùng ngụ thị trấn Châu Ổ). Đây là hai kẻ đã thực hiện phi vụ cướp ngân hàng Vietcombank ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng. Cả hai đều mê đánh bạc, riêng Quang từng nghiện ma túy được gi đình đưa đi Đắk Lắk cai nghiện.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cướp ngân hàng trên là do đánh bạc thua. Sau đó Quang và Thành mang xe máy đi cầm cố ở tiệm cầm đồ. Để có tiền chuộc xe máy và tiêu xài cá nhân nên cả hai bàn tính kế hoạch cướp ngân hàng Vietcombank để trả nợ.

Your browser does not support HTML5 video.