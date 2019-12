Thiếu nữ 15 tuổi làm giả giấy siêu âm thai để níu kéo tình cảm nào ngờ khiến người yêu ngồi tù

Ngày 27/12, VKSND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố Lò Văn Hùng (21 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng của cơ quan tố tụng, ngày 15/3, T.T.P. (15 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) được người thân dẫn đến quán nhậu trên đường Hoàng Diệu xin làm phục vụ. Trong thời gian làm việc tại đây, P. có quen biết rồi nảy sinh tình cảm với Hùng là một nhân viên phục vụ của quán.



Đến khoảng 4h ngày 21/4, sau ngày làm việc Hùng đi về phòng ngủ ở nhà kho của quán tại đường Trần Bình Trọng. Lúc này, Hùng thấy P. còn thức nên cả hai thực hiện hành vi quan hệ tình dục.



Chiều cùng ngày, lo sợ có chuyện ngoài ý muốn, Hùng đưa cho P. một hộp thuốc tránh thai và giục thiếu nữ uống. Tuy nhiên, P. không uống mà nhét vào túi quần rồi vứt bỏ.



Đến tháng 5, P. xin nghỉ việc tại quán, cả hai không còn thường xuyên gặp nhau nên thiếu nữ nghi ngờ Hùng thờ ơ, lạnh nhạt với mình. Do vậy, P. đến một tiệm photo trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột làm giả giấy siêu âm ghi nội dung mình có thai. Thiếu nữ lấy điện thoại chụp giấy siêu âm gửi cho Hùng, nhằm mục đích níu kéo tình cảm.



Nào ngờ, bố P. tình cờ phát hiện tờ giấy siêu âm giả và biết chuyện nên đã làm đơn tố giác đến Công an TP Buôn Ma Thuột. Tại công an, Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Một vụ việc tương tự xảy ra tại Đắk Nông. Ngày 12/12 VKSND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Hoàng (19 tuổi, người địa phương) để điều tra về tội Giao cấu với Trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.



Được biết, cuối năm 2018, Hoàng quen biết N.T.V. (14 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil). Được một thời gian, Hoàng rủ V. đi nhà nghỉ và cả hai đồng thuận thực hiện hành vi quan hệ tình dục.



Sau nhiều lần quan hệ trong suốt 1 tháng, bé V. có thai. Đế ngày 19/10, V. sinh con. Công an huyện Đắk Mil đã trưng cầu giám định xác định cháu bé là con đẻ của V. và Hoàng.