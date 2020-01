Thiếu nữ nhanh trí thoát khỏi móng vuốt của yêu râu xanh với độc chiêu “cắn vai”

Một thanh niên lạ mặt lôi Thủy vào trong phòng ngủ khống chế để thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc giằng co chống cự, Thủy nảy ra ý tưởng cắn vào vai kẻ thủ ác để trốn thoát ra ngoài.

Công an huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) vừa tống đạt lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lê Văn Vũ Linh (SN 1992, quê Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Trước đó, VKSND cùng cấp đã phê duyệt lệnh bắt này.

Theo những thông tin ban đầu, vào ngày 31/12/2019, Lê Văn Vũ Linh điều khiển xe máy từ huyện Định Quán (Đồng Nai) đi tỉnh Bình Phước với mục đích thăm hỏi người thân. Khi đến khu vực thôn 2 (xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong) thì dừng lại, ghé vào nhà một người dân ven đường để xin nước uống.

Tại đây, Linh gặp Thủy (16 tuổi). Thấy cô bé ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý đồ đen tối hại đời nạn nhân. Nghĩ làm làm, Linh kéo thiếu nữ này vào phòng ngủ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, Thủy kiên quyết phản kháng, cự tuyệt đối tượng này. Trong lúc vật lộn, Thủy liền cắn vào vai khiến Linh vô cùng đau đớn. Theo phải xạ tự nhiên, Linh buông tay khỏi người Thủy và cô bé chạy được ra ngoài.

Ảnh minh họa

Linh cũng chạy ra ngoài theo Thủy thì phát hiện ở bên ngoài có người. Ngay lập tức hắn quay lại chạy ra phía cửa sau để bỏ trốn.

Về phần Thủy, sau khi thoát được ra ngoài liền kể lại sự việc với người thân. Ngay lập tức họ đưa Thủy lên cơ quan công an để trình báo sự việc. Đến chiều cùng ngày, cơ quan điều tra bắt giữ được đối tượng Linh khi đang lẩn trốn trong rừng.

Hiện tại, Linh đang bị giam giữ tại cơ quan điều tra để phục vụ điều tra, làm rõ theo quy định của Pháp luật

Trước đó, hồi tháng 8/2019, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Quách Văn Long (18 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) 13 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 132 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trong quá trình sống ở địa phương, Long thấy cháu P.T.T.H.Y. (12 tuổi, hàng xóm) thường xuyên ở nhà một mình nên nhiều lần tìm sang đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau mỗi lần phạm tội, Long đều dọa khiến cháu bé sợ hãi. Sự việc chỉ bị phát giác khi gia đình cháu phát hiện cháu có thai nên trình báo đến Công an.

Your browser does not support HTML5 video.

Sàm sỡ cô gái, yêu rầu xanh bị nạn nhân đánh tới tấp

Nga Đỗ (t/h)