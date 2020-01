Thiếu nữ tâm thần bị dượng và em họ hãm hiếp tới mức mang thai: Ôm thú nhồi bông thay vì bế con

Liên quan đến vụ thiếu nữ tâm thần ở Bình Thuận bị dượng (chồng của cô ruột) và em họ hãm hiếp đến mang thai , hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án Hiếp dâm và đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Nạn nhân là Đ.T.T.N. (20 tuổi, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) bị hai cha con là Nguyễn Văn T. (44 tuổi, xã Tân Lập) và Nguyễn Tiến Th. (20 tuổi) thay nhau hiếp dâm. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy, Th. là cha của đứa bé mà N. sinh ra.

Chân dung hai đối tượng hiếp dâm cô gái thiểu năng tới mức có thai. Ảnh: Zing

Được biết, N. bị tâm thần từ nhỏ, tuy 20 tuổi nhưng nhận thức của thiếu nữ chỉ bằng đứa bé 6 tuổi. N. học tiểu học dở dang thì phải nghỉ ở nhà vì không nhớ nổi mặt chữ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hàng ngày mẹ N. phải ra khỏi nhà từ sớm để buôn bán nhỏ ở chợ thôn. Cha và chị gái N. đi làm thuê ở các vườn thanh long. Hàng ngày, phần lớn thời gian N. ở nhà một mình. Mọi người vẫn thường dặn cô phải khóa cửa cẩn thận và đề phòng người lạ, ai ngờ kẻ gian hại đời cô gái lại chính là nhưng người thân thích.

"Mình chỉ đề phòng người ngoài mà không ngờ cháu lại bị chính người thân hãm hại", bà L. - mẹ của N. đau đớn kể.

Theo lời bà L., sinh con ra nhưng N. không dám bồng, sợ con bị té. Cô gái xinh xắn, trắng trẻo này cũng không thể cho con bú. Gia đình đành phải đem gửi đứa bé cho một người bà con ở Bình Dương nuôi.

Kể từ khi bị hãm hại, N. cũng không dám ra đường. Những lúc phải ở nhà một mình, N. chỉ ở trong phòng xếp thú ngồi bông xung quanh để chơi, ôm ấp và thẫn thờ nhìn ra ngoài.

N. không thể nuôi con, gia đình khó khăn nên phải gửi cháu bé cho họ hàng chắm sóc. Ảnh: Zing





Được biết, sau khi phát hiện hai cha con ông Nguyễn Văn T. nhiều lần hiếp dâm N., vợ của ông T. - cô ruột N. đã đến nhà xin lỗi nhưng gia đình vẫn quyết tâm tố cáo vụ việc.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khởi tố bị can, bắt giam 2 cha con hiếp dâm cô gái 20 tuổi đến mang thai.

Khoảng đầu năm 2019, lợi dụng N. ở nhà một mình, Th. - em họ N. nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân. Ngoài ra, bố ruột Th. là ông T. cũng đe dọa N. để thực hiện hành vi trên.

Đến cuối tháng 5/2019, mẹ N. phát hiện vụ việc nên trình báo công an. Lúc này, N. đã mang thai 25 tuần tuổi. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Thành là cha của đứa bé.

Hiện Th. đã bị bắt tạm giam còn ông T. được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo khoản 1 điều 141 Bộ luật Hình sự.



Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin...

Your browser does not support HTML5 video.

Toàn cảnh vụ giết, hiếp dâm cô gái chăn dê



Xem thêm: Lộ diện đối tượng cướp của hiếp dâm trong Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương



Kiều Đỗ (t/h)