Thiếu tiền tiêu, gã đàn ông ngoại quốc cầm dao xông vào cửa hàng tiện lợi cướp tài sản

Theo tin từ Tri thức trẻ, khoảng 0h ngày 10/2, Tổ Công tác 363 ( Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh) nhận được tin báo có một đối tượng cầm dao tấn công nhân viên cửa hàng tiện lợi trên địa bàn phường Nguyễn Cư Trinh với mục đích cướp tài sản.

Gây án xong, hắn tháo chạy về phía Công viên 23/9 nên lực lượng đã tiếp cận, phong tỏa khu vực gần Công viên 23/9. Đồng thời, một số tổ trinh sát khác tỏa đi nhiều con phố gần đó để truy tìm nghi phạm.

Qua các đặc điểm mà nhân viên miêu tả và trích xuất camera, Công an phát hiện một đối tượng có dáng dấp tương tự nên đã ập đến khống chế. Tại đây, Công an thu giữ một con dao khoảng 20 cm cùng số tiền 2,6 triệu đồng.

Lực lượng chức năng xác định, đây chính là kẻ đã gây ra vụ cướp tại cửa hàng tiện lợi trên địa bàn quận 1. Công an áp giải nghi phạm về trụ sở làm việc.

David tại trụ sở Công an

Tiến hành xác minh nhân thân thì được biết, nghi phạm tên là John David Ablett (SN 1976, quốc tịch Anh) . Hiện hắn đang sống lang thang ở TP Hồ Chí Minh. John David Ablett không có tiền tiêu xài, không có công việc nên đã nghĩ ra cách đi cướp. Hắn chọn những cửa hàng tiện lợi hoạt động suốt đêm để gây án.

Ngày 10/2, Công an phường đã bàn giao David cùng tang vật cho Công an quận 1 tiến hành điều tra, thụ lý vụ án theo đúng quy định của Pháp luật

Vào hồi giữa năm 2019, tại quận 1 cũng xảy ra vụ việc các cửa hàng tiện lợi bị nhóm thiếu niên từ 13 – 18 tuổi vào uy hiếp, cướp tài sản lấy tiền chơi điện tử, ma túy.

Cụ thể, ngày 19/7/2019, Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) ra lệnh bắt Phạm Ngọc Tiên (17 tuổi), Trần Văn Thắng (16 tuổi) và Võ Nguyễn Thanh Phúc (13 tuổi) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra , trong nhiều ngày liền, quản lý tại các cửa hàng tiện lợi trên đường Lê Lợi trình báo có một nhóm người mang hung khí đe dọa, đánh đập để cướp tài sản. Nhóm này còn rất trẻ, chúng lấy đi tiền trong tủ và hàng hóa trên kệ.

Từ camera giám sát, công an phát hiện những tên cướp này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật ở cửa hàng tiện lợi. Đến tối 18/7/2019, cảnh sát phát hiện chúng đi xe máy trên đường nên tiến hành áp sát, bắt quả tang

Cơ quan điều tra xác định, tài sản các tên cướp lấy không nhiều nhưng hành vi manh động, liều lĩnh. "Có lần bọn này đã đánh vỡ đầu quản lý cửa hàng. Chúng tôi đang truy bắt hai tên còn lại trong nhóm", một cán bộ điều tra nói.

Nhóm thiếu niên vào cửa hàng tiện lợi cướp tài sản ở quận 1

