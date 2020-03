Thiếu tiền tiêu, nhắn tin cho người yêu cũ dọa tung clip nóng lên mạng để tống tiền

Cụ thể, Nguyễn Thành Trung (SN 1995, trú tại Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng ) quen biết và nảy sinh tình cảm với T.T.A. từ tháng 11/2018. Gần đầy, Trung đã quay lại clip hai người quan hệ tình dục với nhau. Sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Cuối cùng quyết định chia tay.

Trong thời gian này, Trung thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định sử dụng những clip nóng đã quay trước đây để tống tiền người yêu cũ. Đến ngày 23/3, Trung nhắn tin cho chị A. yêu cầu phải đưa 5 triệu đồng. Nếu không đưa tiền sẽ đăng clip nóng của hai người lên mạng xã hội và gửi cho người thân của chị A..

Đối tượng Trung dọa tung clip nóng để tống tiền bạn gái

Vì sợ ảnh hưởng đến danh dự, ảnh hưởng đến gia đình và công việc nên chị A. đã đến Công an phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã vào cuộc thu thập thông tin, triệu tập đối tượng Trung lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trung khai nhận đã quay clip nóng của hai người ở phòng trọ của mình.

Khi chị A. biết được đã yêu cầu Trung xóa clip nhưng đối tượng này không làm theo. Trung lưu clip này trong điện thoại để chờ thời cơ sử dụng. Sau này, khi hai người chia tay thì nảy sinh ý định tống tiền người người cũ bằng clip nóng.

Trong quá trình điều tra , Công quận Bắc Từ Liêm đã quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Thành Trung để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất các thủ tục điều tra cuối cùng để chuyển cơ quan tố tụng cùng cấp thụ lý.

Your browser does not support HTML5 video.

Phi công trẻ tung clip nóng của người tình để tống tiền

Nga Đỗ (t/h)