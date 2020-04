Thiếu tiền trả nợ, người đàn ông đột nhập siêu thị Vinmart phá két trộm tiền

Công an quận Tây Hồ vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Mạnh Hiệp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hiệp lẻn vào siêu thị Vinmart phá két trộm tiền.

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ ( Hà Nội ) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ asnn, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hiệp (SN 1981, trú tại quận Tây Hồ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định Pháp luật

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/4, Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) nhận được tin báo siêu thị Vinmart bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt, trộm nhiều tài sản.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra. Theo lời nhân viên, siêu thị bị mất trộm khoảng 65 triệu đồng tiền mặt... Công an tiến thành trích xuất camean ninh để khoanh vùng nghi phạm.

Ngay sau đó, Công an phường đã trình báo vụ việc lên Công an quận Tây Hồ. Qua các tài liệu có được, Công an nhanh chóng xác minh được nghi phạm là Nguyễn Mạnh Hiệp.

Đối tượng Hiệp tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra , Hiệp khai nhận mình là người đột nhập siêu thị trộm cắp tài sản. Nguyên nhân xuất phát từ việc do không có tiền trả nợ nên đã nhắm tới một số siêu thị, cửa hàng để trộm cắp.



Đêm ngày 17/4, Hiệp đến siêu thị Vinmart trên địa bàn phường yên Phụ đeo găng tay, bịt khẩu trang kín rồi phá cửa kính đột nhập vào trong để trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được tài sản hắn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, Hiệp là đối tượng từng có 4 tiền án, tiền sự. Hiện Hiệp đang bị tạm giữ tại Công an quận Tây Hồ để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trên để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nga Đỗ (t/h)