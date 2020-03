Thiếu tướng Tô Ân Xô nói về 17 người bị khởi tố vì giúp Tuấn `khỉ` lẩn trốn

Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, việc khởi tố 17 bị can với nhiều tội danh khác nhau trong vụ Tuấn “khỉ” là vì “các bị can này đã giúp sức cho Tuấn “khỉ” khi lẩn trốn”.

Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và truy tìm tang vật trong vụ án Tuấn “khỉ” (Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) nổ súng sát hại 5 người và khiến 1 người khác bị thương. Riêng nghi phạm Lê Quốc Tuấn đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt vào đêm ngày 13/2 khi đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Liên quan đến vụ án này, chiều 3/3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng – người phát ngôn Bộ Công an) đã trả lời nhiều câu hỏi như: Vì sao phát hiện vị trí ẩn nấp của Tuấn “khỉ”? Các bị can có liên quan như thế nào đến Tuấn “khỉ”? Bộ Công an sẽ rút kinh nghiệm như thế nào sau vụ án này?

Thiếu tướng Tô Ân Xô trả lời báo chí trong cuộc họp chiều nay

Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, ngay sau khi đối tượng Lê Quốc Tuấn gây án, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Bởi lẽ, Tuấn “khỉ” có súng AK, còn có số lượng đạn lớn. Ngoài ra, có thể hắn còn có các loại vũ khí khác.

Tuấn “khỉ” thông thạo địa bàn, có quan hệ rộng và liều lĩnh. Bên cạnh đó, hắn cũng có kinh nghiệm đối phó với công an nên Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt để quyết tâm truy bắt đối tượng này. Kết quả, lực lượng công an đã tiêu diệt được Lê Quốc Tuấn.

Cũng theo tướng Xô, trươc skhi gây án Tuấn “khỉ” là cán bộ trong lực lượng Công an song do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không chấp hành ý thức kỷ luật nên sa vào cờ bạc dẫn đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên.

Sau vụ việc này, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo Công an quận 11 kiểm điểm về việc quản lý cán bộ chiến sĩ, quản lý phương tiện; Đồng thời yêu cầu lãnh đạo Công an huyện Củ Chi kiểm điểm về việc quản lý địa bàn do xảy ra một số ổ cờ bạc hoạt động trên địa bàn huyện.

Về lý do Công an phát hiện ra nơi ẩn nấp của Tuấn “khỉ”, theo tướng Xô: Thời điểm Tuấn “khỉ” trốn truy nã , Bộ Công an đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm cũng như bằng các biện pháp nghiệp vụ khác để truy ra nơi ẩn náu của Tuấn “khỉ”.

Căn nhà hoang - nơi Tuấn "khỉ" ẩn náu

Còn về nguồn gốc khẩu súng Tuấn “khỉ” sử dụng thì theo lời khai của Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm), khẩu súng này do Tâm mua ở Campuchia về vào khoảng tháng 8/2019 với giá 20 triệu đồng.

Mặt khác, trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố 17 bị can với các tội danh: Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm; Không tố giác tội phạm.

Theo tướng Tô Ân Xô: “Các đối tượng có liên quan này chủ yếu giữ vai trò hỗ trợ, giúp sức Tuấn “khỉ” đi lẩn trốn. Do chuyên án đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa cung cấp cụ thể”.

Ở một diễn biến liên quan, trước đó, ngày 26/2, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn yêu cầu bồi thường 40 triệu đồng của gia đình có bò bị Tuấn “khỉ” bắn trúng. Theo trình bày trong đơn, hôm xảy ra vụ án, con bò của họ đang trong chuồng ở sòng bạc thì bị bắn.

Cũng theo trình báo của gia đình này, thời điểm đó trong chuồng có nhiều con bò khác nhưng may mắn thoát chết. Vì vậy, chỉ yêu cầu bồ thường 1 con bò trúng đạn đã chết là 40 triệu đồng. Gia đình khẳng định không liên quan đến chuyện đánh bạc ở bên cạnh.

Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra, Báo SKCĐ sẽ tiếp tục thông tin…

Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt như thế nào?

