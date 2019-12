Thiếu úy công an gặp tai nạn liên hoàn, tử vong trên đường đi nhận công tác

2 thiếu úy công an chở nhau đi nhận công tác thì bất ngờ gặp tai nạn giao thông liên hoàn, hậu quả là một người tử vong tại chỗ, một người bị thương phải đi cấp cứu.

Ngày 20/12, cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) khiến 2 thiếu úy công an thương vong trong đó một người tử vong, một người nguy kịch.

2 thiếu úy công an tử vong thương tâm trên đường đi nhận công tác. Ảnh: Infonet

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều ngày 19/12. Thời điểm này, thiếu úy Ngô Viết Bảo (22 tuổi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy Exciter BKS 70L1-568.38 chở thiếu úy Ngô Hồng Thái (22 tuổi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) đi trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Đến đại phận xã Cẩm Trung, xe máy của Thiếu úy Bảo va chạm xe máy Honda Wave BKS 38C-024.42 do chị Hoàng Thị Ngọc (SN 1983, trú xã Cẩm Lạc) từ cửa hàng xăng dầu 33 rẽ ngang đường.

Sau va chạm, 2 thiếu úy và phương tiện ngã văng ra đường thì đúng lúc này một chiếc xe công nông chở cát đi tới. Do tài xế không kịp xử lý nên xe này đã cán qua người các nạn nhân. Hậu quả là thiếu úy Bảo tử vong tại chỗ, thiếu úy Thái bị thương nặng và được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, theo Infonet.

Được biết, ngay sau khi tai nạn liên hoàn xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: VnExpress , PLO

Theo nguồn tin của báo Bảo Vệ Pháp Luật, thiếu úy Bảo và thiếu úy Thái vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân. Thời điểm xảy ra tai nạn thương tâm, 2 thiếu úy đang trên đường trở về sau khi đến Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận quyết định đến công tác tại Công an huyện Kỳ Anh.

Video: Tri Thức Trực Tuyến

