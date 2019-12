Thịt vịt là món khoái khẩu ngày lạnh nhưng kết hợp cùng những thực phẩm này lại vô cùng nguy hiểm

Lợi ích Sức Khỏe của thịt vịt





Thịt vịt trở thành món ăn quen thuộc cũng là món đặc sản của người dân Việt. Từ món ăn mộc mạc đến những món ăn xa xỉ, thịt vịt có muôn vàn cách chế biến khác nhau, hầu như cách chế biến nào cũng tạo ra những món ăn thơm ngon, đầy hương vị.

Xét về giá trị dinh dưỡng, thịt vịt có giá trị dinh dưỡng rất cao. Trung bình trong 100g thịt vịt có 25g protein, 201 calo cùng hàng loạt các chất dinh dưỡng như canxi, lipit, protit, phospho, kẽm, magie đồng axit nicotic khỏe, các vitamin B, A, E, K…





Không những bổ dưỡng, thịt vịt còn có nhiều tác dụng chữa bệnh . Theo Đông y, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn, có tác dụng tự âm, dưỡng vi, lợi thủy, tiêu thũng, giải độc. Trong máu vịt chứa nhiều axit oleic và nhiều thành phần tương tự giống dầu ôliu, có thể chống lại hiện tượng xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, ăn thịt vịt còn mang lại tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư. Các món ăn từ vịt còn rất có lợi cho những người chán ăn, sốt, phù nề, thể chất suy nhược, đổ mồ hôi ban đêm, phụ nữ ít kinh nguyệt, lòng bàn tay và bàn chân nóng…



Các loại thực phẩm tuyệt đối không được kết hợp với thịt vịt



Theo lương y Bùi Đắc Sáng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, dù là thực phẩm bổ dưỡng nhưng khi kết hợp thịt vịt với các loại thực phẩm khác như trứng gà, mận, thịt ba ba... sẽ gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe.





Trứng gà: Thịt vịt khi kết hợp với trứng gà có thể làm tổn hại đến nguyên khí trong cơ thể.

Thịt rùa: Ăn thịt vịt với thịt rùa có thể dẫn đến phù nề, tiêu chảy.



Thịt ba ba: Cũng giống như thịt rùa, kết hợp thịt vịt với thịt ba ba cũng có thể gây ra phù phũng, tiêu chảy. Ngoài ra, thịt vịt vốn chứa nhiều đạm, thịt ba ba lại có nhiều chất sinh học có thể làm biến đổi chất đạm và giảm dinh dưỡng của 2 loại thịt này.



Quả mận: Theo Đông y, thịt vịt có tính hàn, giúp giải nhiệt cơ thể trong khi quả mận có tính nóng, ăn vào sẽ gây nóng ruột. Khi ăn cả 2 thứ cùng lúc sẽ dẫn đến khó tiêu, chướng bụng, nóng ruột.





Ngoài ra, không nên kết hợp thịt vịt với thịt thỏ, hạt óc chó, mộc nhĩ, hồ đào, tỏi, kiều mạch. Những người đang bị cảm, ho, có hệ tiêu hóa kém , thể chất yếu, lạnh, người đang bị bệnh gout cũng không nên ăn thịt vịt.

Trái ngược những món “đại kỵ” ở trên, thịt vịt khi kết hợp với những thực phẩm dưới đây có thể gia tăng chất dinh dưỡng:



Dưa chua: Chứa nhiều axit, khi ăn dưa chua cùng thịt vịt sẽ bổ sung nhiều thành phần dinh dưỡng thiết yếu, rất tốt cho những người ăn ít, miệng khô, sưng phù, sốt nhẹ.





Cải thảo: Thịt vịt chứa nhiều protein, chất béo và cholesterol… trong khi cải thảo dồi dào lượng Vitamin C , khi kết hợp với nhau sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi cholesterol trong máu.

Củ mài: Ăn thịt vịt chung với củ mài có thể giảm hàm lượng cholesterol trong máu, có tác dụng bồi bổ cơ thể.



Cháo: Cháo vịt có tác dụng bổ sung protein cần thiết và giảm chất béo trong cơ thể.



Chanh: Thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hơi mát và không độc, có công hiệu làm tan mệt mỏi do lao động, bổ huyết hành thủy, dưỡng vị sinh tân, ngừng ho ngưng giật mình; trong khi chanh khí vị sảng khoái, có thể giải vị ngấy của thịt vịt.



Kim ngân hoa: Thịt vịt kết hợp với kim ngân hoa có tác dụng rất tốt cho da, giúp tiêu sưng, giải độc, giảm nhiệt…



Thùy Nguyễn (t/h)