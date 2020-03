Thợ in thiệp cưới “sản xuất” 180 triệu đồng tiền giả bán cho nhiều người để đối lấy tiền thật

Theo tin từ Người lao động, ngày 24/3, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Cần Thơ đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với 8 bị can là: Nguyễn Phi Thông (23 tuổi), Võ Văn Huệ (22 tuổi), Nguyễn Văn Tính (28 tuổi), Trương Hữu Phong (29 tuổi), Nguyễn Thanh Liêm (35 tuổi), Mai Tuấn Khanh (27 tuổi), Lý Trường Thành (26 tuổi) và Trần Vũ Trường (27 tuổi) về các tội Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng truy tố , Nguyễn Phi Thông hành nghề in thiệp cưới ở khu vực 2, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Nghề in thiệp cứu cho Thông thu nhập khá ổn định, song ham muốn có nhiều tiền tiêu xài chưa bao giờ tắt trong con người này.

Vào một ngày nọ, Thông xem được đoạn video trong chuyên mục “Chuyện cảnh giác” đăng trên facebook nói về vụ án làm tiền giả xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Thông đã lưu lại video này xem nhiều lần và thấy rằng cách thức làm tiền giả đơn giản nên đã nảy sinh ý định làm.

Việc làm tiền giả theo clip đó chỉ cần có máy tính, máy in màu, máy ép dẻo, màn nylon mỏng, dao rọc giất… Mà những công cụ này thì tại cơ sở in thiệp cưới của Thông có đầy đủ. Khi kế hoạch đã được vạch ra, công dụng “hành nghề” đầy đủ, Thông bắt tay vào “sản xuất” tiền giả.

Tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mà Thông in

Đối tượng này tải tiền mẫu loại tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về máy tính cá nhân, rồi dùng phần mềm chỉnh sửa kích thước, màu sắc sao cho tương tự như tờ tiền thật mệnh giá 500.000 đồng được sử dụng ngoài thị trường

Tiếp đó, Thông dùng giấy Couche 80, khổ A4 đưa vào máy in phun màu để in tiền giả. Tổng cộng, đối tượng này đã in trên 90 tờ giấy Couche 80, khổ A4. Mỗi tờ giấy Couche 80 in được 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng có cùng seri CM 16909480. Thông đã in được tổng số tiền 180 triệu đồng.

Trong đó, Thông đã mang đi lưu hành ngoài thị trường là 98 triệu đồng; số tiền giả chưa thành phẩm là 76 triệu đồng. Số tiền 98 triệu đồng, Thông mang đi nhờ Võ Văn Huệ tìm mối bán.

Huệ bắt đầu đi giới thiệu “mặt hàng” của Thông và bán cho các đối tượng là Lý Trường Thành, Mai Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Tính, Trương Hữu Phong, Nguyễn Thanh Liêm và Trần Vũ Trường. Những kẻ này đã mang tiền giả đi tiêu xài.

Theo cơ quan điều tra , số tiền giả Thông mang ra lưu hành ngoài thị trường vẫn chưa được thu hồi hết. Do đó, VKSND đề nghị người dân cần cảnh giác và khi phát hiện tiền giả thì phải trình báo cơ quan chức năng, không lưu giữ hoặc sử dụng để tránh vi phạm Pháp luật

