Thở phào với kết quả 58 người tiếp xúc gần bệnh nhân 22 âm tính với COVID-19

Qua điều tra dịch tễ phát hiện, bệnh nhân 22 đã tiếp xúc với 58 người, trong đó có 31 người phục vụ việc cách ly tại khách sạn Sam Gand: gồm công an, nhân viên hỗ trợ du lịch, nhân viên y tế, lái xe. 27 người còn lại là nhân viên làm việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Riêng tổ bay VN125 và toàn bộ hành khách đi cùng chuyến bay Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh với du khách đã được quản lý tại TP Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi có tin bệnh nhân 22 tái nhiễm COVID-19, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 58 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạch – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng, ngày 27/3, sau quá trình điều trị và 3 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, bệnh nhân số 22 được BV Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện. Bệnh nhân tiếp tục thực hiện cách ly tiếp 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Địa điểm cách ly là khách sạn Sam Grand (quận Sơn Trà).



Đến ngày 10/4, sau khi hết thời hạn cách ly, bệnh nhân bay vào TP Hồ Chí Minh để làm thủ tục xuất cảnh về Anh. Tại đây, cơ quan chức năng TP HCM đã thông báo trên các phương tiện truyền thông cho biết du khách này tiếp tục dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân 22 được phát hiện tái nhiễm COVID-19 khi chuẩn bị xuất cảnh về nước

Còn theo Sở Y tế Đà Nẵng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ TP HCM về thông tin ca bệnh trên. Tuy nhiên, Đà Nẵng khẳng định đã thực hiện điều trị, cách ly đúng quy định của Bộ Y tế đối với ca bệnh trên.

Liên quan đến bệnh nhân 22, ngày 14/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM đã thực hiện hồ sơ theo dõi 25 trường hợp, trong đó 5 trường hợp chờ đến ngày lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, 20 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm. Trong 20 trường đã lấy mấu xét nghiệm có 6 trường hợp âm tính, 14 trường hợp đang đang chờ kết quả.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày