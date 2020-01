Thợ sửa xe 9x làm “thiếu nữ” có bầu và sự thật sốc về thân thế cô người yêu bé bỏng

Theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Đào Đức Linh Dương (SN 1999, ngụ TP HCM) về tội Giao cấu với người từ 13 đến 16 tuổi. Kết luận điều tra và đề nghị truy tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết luận điều tra của VKSND, Đào Đức Linh Dương sau khi học xong cấp 3 đã đi học nghề sửa chữa xe máy. Sau đó Dương ra làm nghề.

Khoảng tháng 7/2017, Dương có quen biết L. (SN 2004) qua mạng xã hội . Biết mình chưa đủ tuổi yêu đương nhưng L. vẫn nói dối để quen biết Dương. Sau thời gian nói chuyện, hai người nảy sinh tình cảm với nhau.

Đến trưa ngày 13/1/2018, cả hai đi dự tiệc chia tay một người bạn. Do uống quá chén nên Dương đã thuê taxi chở cả hai về nhà Dương. Tại đây, L. và Dương có quan hệ tình dục với nhau.

Sau lần đấy, Dương và L. vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng, Dương có đưa L. đi chơi, uống nước.

Đến tháng 10/2018, trong lúc đi có việc, Dương bỗng nhìn thấy L. ở một trường THCS trên địa bàn. Dương đến gần gặng hỏi thì “té ngửa” khi biết L. chưa đủ tuổi “yêu” và vẫn đang là học sinh trung học cơ sở.

Việc Dương và L. yêu nhau sau này bị gia đình L. phát hiện và ngăn cấm. Đến tháng 4/2019, gia đình phát hiện L. có bầu nên đã dẫn con đến cơ quan điều tra trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, Công an đã đưa cháu L. đi giám định ADN dưới sự giám hộ của gia đình để xác định danh tính cha của phôi thai. Khi chắc chắn Dương là gây ra chuyện này, Công an đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Dương để phục vụ điều tra.

Hiện Dương đang bị tạm giam để chờ ngày đưa ra xét xử.

Nga Đỗ (t/h)