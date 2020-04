Hướng điều trị thoát vị đĩa đệm an toàn, hiệu quả tránh biến chứng nguy hiểm

Bệnh thoát vị đĩa đệm không còn là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi nữa, mà bắt đầu từ lứa tuổi trung niên, thậm chí là người trẻ đều có nguy cơ gặp phải.





Những người dễ mắc thoát vị đĩa đệm

Người có công việc đặc thù đứng, ngồi nhiều và có lối sống thụ động như lễ tân, tài xế, thợ may,…



Nhóm người lao động phổ thông làm việc vất vả, thường xuyên khuân vác nặng nhọc hoặc bê vật nặng không đúng tư thế.



Người thừa cân, béo phì khiến cột sống chịu nhiều áp lực, đĩa đệm nhanh chóng bị tổn thương.



Đĩa đệm bị thoái hóa hoặc tổn thương là nguyên nhân khiến cho khối nhân nhầy bên trong vượt ra ngoài vòng sợi và chèn ép vào cột sống. Trong trường hợp bệnh thoát vị đĩa đệm xảy ở thắt lưng, vòng sợi đĩa đệm suy yếu sẽ khiến khối nhân nhầy chèn ép và gây áp lực trực tiếp lên rễ thần kinh.





Bệnh thoát vị đĩa đệm đang ngày càng trẻ hóa

Các rễ thần kinh này chạy dọc cơ thể, bởi vậy, người bệnh sẽ phải đối mặt với cảm giác tê buốt, ngứa và suy nhược cơ bắp, kéo dài từ thắt lưng xuống bàn chân.



Người bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, cơn đau sẽ ảnh hưởng dọc theo lộ trình từ cổ lan tới vai gáy, cánh tay, thậm chí là cả cùng đỉnh đầu.





Biến chứng của thoát vị đĩa đệm

Tuy không phải là căn bệnh nan y, thế nhưng, mức độ nguy hiểm của thoát vị đĩa đệm ám ảnh nhiều người, từ lúc nó mới bắt đầu hoành hành. Bệnh gây xáo trộn cuộc sống tinh thần, sinh hoạt của bệnh nhân, làm giảm sút khả năng vận động. Nếu không phát hiện sớm và can thiệp đúng cách, bệnh sẽ gây ra những biến chứng, như:

Rối loạn cảm giác

Tương ứng với rễ thần kinh bị tổn thương sẽ có những vùng da bị ảnh hưởng. Ngoài sự thay đổi về sắc tố da, bệnh nhân hoàn toàn mất phản ứng dựng lông, phản xạ phân biệt nóng lạnh.





Rối loạn co thắt

Triệu chứng ban đầu chỉ là bí tiểu, sau đó bệnh nhân không thể kiểm soát tình trạng tiểu tiện.

Teo chân tay

Liệt hoàn toàn

Bệnh nhân mất hoàn toàn khả năng đi lại, mọi sinh hoạt như tắm rửa, di chuyển phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.





Thoát vị đĩa đệm có khỏi được không?

Đây là băn khoăn của nhiều bệnh nhân mắc thoát vị đĩa đệm. Về cơ chế sinh học, một đĩa đệm khi đã bị thoát vị sẽ không thể trở lại trạng thái bình thường như ban đầu. Có nghĩa là, cho dù chúng ta có sử dụng bất kỳ phương pháp nào, đĩa đệm cũng không hết bị xơ hóa, nhân nhầy không tự thu lại và bao xơ chắc chắn sẽ không lành lặn hoàn toàn. Vì thế, việc phẫu thuật cắt bỏ khối thoát vị thực chất chỉ giúp loại bỏ sự chèn ép, bệnh sẽ rất dễ tái phát nếu bệnh nhân không chú ý giữ gìn.



Tuy nhiên, ngày nay, y học hiện đại đã xuất hiện phương pháp điều trị bảo tồn, có nghĩa là làm dứt điểm triệu chứng thoát vị đĩa đệm., ngăn cơ hội tổn thương thêm nữa. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào 3 yếu tố là mức độ thoát vị, sự kiên trì của bệnh nhân và phương pháp điều trị.



Theo Th.BS Hoàng Khánh Toàn (Trưởng khoa Đông Y, Theo Th.BS Hoàng Khánh Toàn (Trưởng khoa Đông Y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), trong các phương pháp điều trị bảo tồn, điều trị bằng thuốc Đông y, kết hợp với vật lí trị liệu và tập luyện tại nhà là hướng đi tối ưu.

Bệnh nhân có thể điều trị thoát vị đĩa đệm theo phương pháp Đông y và Tây y





Trong đó, bệnh nhân điều trị theo:





Thuốc uống: Thuốc dạng cao lỏng, thẩm thấu trực tiếp vào cấu trúc dạ dày của đĩa đệm, giúp bào mòn khối thoát vị và cung cấp các hoạt chất nuôi dưỡng, phục hồi đĩa đệm cột sống, đẩy lùi thoái hóa.



Cao dán: Giúp giải quyết cơn đau ngay tức khắc mà không cần phụ thuộc Cao dán: Giúp giải quyết cơn đau ngay tức khắc mà không cần phụ thuộc Thuốc tây , đồng thời định vị điểm đau để thuốc đi tới đúng đích.



Vật lí trị liệu và bài tập: Kết hợp vật lý trị liệu hoặc rập luyện theo chuỗi bài tập chuyên biệt để giải phóng chèn ép, tăng cường sự dẻo dai cho cột sống.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Tưởng chừng vô hại nhưng thói quen nằm võng lâu năm lại là tác nhân gây bệnh thoát vị đĩa đệm

Minh Tú (t/h)