Thời buổi dịch bệnh hoành hành, kẻ gian 'chôm' luôn chai nước rửa tay trong thang máy

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra đang diễn biến hết sức khó lường. Tại Việt Nam, công tác phòng chống dịch bệnh được đẩy mạnh ở mọi cấp độ.

Để phòng chống sự lây lan của virus trong cộng đồng, nhiều tòa nhà cao tầng hay chung cư đã đặt chai nước rửa tay trong thang máy để phục vụ cư dân sát trùng bàn tay. Trong bối cảnh khẩu trang và nước rửa tay đang cháy hàng thì nhiều kẻ gian còn lấy cắp đồ công cộng dù chúng không có giá trị cao.

Ngày 7/2, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông lấy trộm chai nước rửa tay trong thang máy chung cư. Được biết clip do tài khoản N.H.D đăng tải ghi lại tại chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (Q.7, TP.HCM) vào lúc 3 giờ 30 phút sáng 7/2.

Người đàn ông xịt nước rửa tay





Một người đàn ông mặc áo trắng, quần đen bước vào thang máy của chung cư. Sau khi bấm số tầng, người này nhìn thấy chai nước rửa tay nên đã xịt một ít để xoa tay, rồi xoa cổ. Khoảng 20 giây sau, người này nảy ra ý định "thủ tiêu" chai nước rửa tay bằng cách rút nó khỏi chỗ được cố định rồi giấu phía sau cạp quần.



Khi thang máy mở, người này còn chần chừ ngó nghiêng xem có ai không rồi mới bước ra. Tuy nhiên, tất cả hành động đã được camera trong thang máy ghi lại.

Rồi giấu luôn cả chai vào sau quần



Clip được chia sẻ trên mạng xã hội trong bối cảnh cả cộng đồng đang tích cực đeo khẩu trang, sát trùng tay để phòng ngừa dịch bệnh. Ai cũng ngán ngẩm khi chứng kiến hành động kém văn minh này.



Cư dân mạng tên Bi Kính Cận dí dỏm: "Đeo casio mà hành động kỳ vậy". Hồng Giang Nguyễn bình luận châm biếm: "Chắc muốn mang về diệt khuẩn toàn thân hay sao". Bạn Huyen Nguyen bình luận: "Đến chai nước rửa tay cũng không chừa".



Một số khác có thể hiểu được rằng trên thị trường đang khan hiếm các loại nước rửa tay nên có thể người này mới nảy sinh thói ăn cắp vặt. Tuy nhiên, dù với bất cứ lý do gì thì cũng không thể chấp nhận được.



Hà Ly (t/h)