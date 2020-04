Thông tin mới nhất về thời gian và hình thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay

Sáng 21/4, trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, Bộ GD-ĐT đã báo cáo Thường trực Chính phủ về phương án thi THPT năm 2020 khi học sinh cả nước phải nghỉ học kéo dài do ảnh hưởng của dịch bệnh.



Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp với tình hình thực tiễn, với tiêu chí đảm bảo an toàn, giảm áp lực cho học sinh cả nước. Theo đó, phương án được hoàn thiện sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.

Từ đầu tháng 4 đến nay, đây là lần thứ 2 Bộ GD-ĐT trình Thường trực Chính phủ về phương án tổ chức thi THPT năm nay. Theo phương án của Bộ GD-ĐT, nếu dịch bệnh được kiểm soát và học sinh có thể đi học trước 15/6 thì kỳ thi THPT quốc gia 2020 vẫn được tổ chức vào giữa tháng 8.



Tuy nhiên, tên gọi của kỳ thi sẽ có chút thay đổi, không gọi là “thi THPT quốc gia” như trước mà chuyển thành “kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020”. Các khâu tổ chức, chấm thi tự luận sẽ do các địa phương tự chịu trách nhiệm. Đề thi do Bộ GD-ĐT đưa ra.

Bộ GD-ĐT cũng cân nhắc việc giảm số môn thi so với năm 2019 để giảm áp lực cho học sinh, điều chỉnh khâu tổ chức thi để phù hợp với tình huống các nhà trường đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Một điểm đáng chú ý nữa trong cuộc họp sáng nay đó là, kể từ năm nay, các trường đại học, cao đẳng sẽ tự chủ về công tác tuyển sinh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT có mục tiêu chính là công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng đã trình Chính phủ các phương án khác nhau. Ngoài phương án tổ chức thi, Bộ GD-ĐT còn có phương án không tổ chức kì thi. Việc xét tốt nghiệp THPT sẽ chuyển giao cho các địa phương. Các trường đại học, cao đẳng sẽ chủ động phương thức tuyển sinh, không dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Bộ GD-ĐT cũng đã điều chỉnh khung thời gian năm học, kết thúc vào 15/7 và tinh giản nội dung chương trình, hướng dẫn các nhà trường thực hiện việc dạy học qua internet và truyền hình trong thời gian học sinh chưa đi học trở lại.

