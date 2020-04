Thêm 1 trường đại học top đầu cả nước thông báo thời gian đi học lại từ tháng 5

Tin tức mới nhất ngày 28/4, báo Vietnamnet thông tin, tối 27/4 Đại học Quốc gia TP.HCM đã thống nhất lộ trình đi học lại cho học sinh, sinh viên cũng như thời điểm vào ở KTX sau thời gian trưng dụng khu này làm Bệnh viện dã chiến để chống dịch COVID-19.



Cụ thể, từ 4/5 KTX Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ triển khai công tác chuẩn bị đón sinh viên trở lại. Đối tượng bao gồm các nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên năm thứ 4 và các khối lớp thực hành, thực tập và ôn tập thi cuối kỳ. Trong thời gian này, sinh viên sẽ được bố trí ở tạm tại nhà G (Khu B).

Ảnh minh họa.



Trong khi đó, các đối tượng sinh viên còn lại sẽ tiếp tục học theo hình thức Online.



Ngoài ra, nếu các trường thành viên tuân thủ nghiêm túc các tiêu chí an toàn của Đại học Quốc gia TP.HCM thì KTX sẽ đón sinh viên vào ở để học bình thường từ 11/5. Tuy nhiên, giảng dạy trực tuyến vẫn là hình thức được ưu tiên.



Toàn bộ các cơ sở đào tạo thuộc hế thống Đại học Quốc gia TP.HCM gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học Toàn bộ các cơ sở đào tạo thuộc hế thống Đại học Quốc gia TP.HCM gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn, Khoa Y... sẽ đón sinh viên đi học lại bình thường từ 18/5; thực hiện hình thức giảng dạy trực tuyến.

Ảnh minh họa.



Theo Zing.vn, đối tượng và thời gian cụ thể đi học lại của ĐH An Giang, các trường Phổ thông Năng khiếu, trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (thuộc ĐH An Giang) sẽ được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và UBND tỉnh này.



Tờ Tiền Phong thông tin, trên cơ sở bộ chỉ số của UBND TPHCM đã ban hành, trường Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ xây dựng và ban hành bộ “chỉ số đánh giá độ rủi ro lây nhiễm COVID-19” sớm nhất (trước ngày 30/4/2020). Bộ chỉ số này dùng để áp dụng tại các trường, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc trường.



Theo đó, bộ chỉ số này sẽ là căn cứ để các đơn vị tự đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm tại trường mình; từ đó có thể xem xét điều chỉnh và tăng cường các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo điều kiện an toàn cao nhất cho mọi hoạt động.



Your browser does not support HTML5 video.

Độ khó đề thi THPT Quốc gia 2020 sẽ được giảm rõ rệt?



Thùy Nguyễn (t/h)