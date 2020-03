Ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian sơ tuyển của các trường quân đội, công an thay đổi ra sao?

Để thực hiện tốt công tác sơ tuyển năm 2020 vào các học viện, trường trong Quân đội, Công an nhân dân; thời gian sơ tuyển các trường quân đội, công an năm 2020 có sự điều chỉnh theo khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của điều chỉnh Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Thời gian sơ tuyển các trường quân đội

Mới đây, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa có thông báo, điều chỉnh thời gian sơ tuyển tuyển sinh quân sự vào các trường trong Quân đội năm 2020.

Cụ thể, thực hiện Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển.

Tân binh thủ đô đeo khẩu trang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vietnamplus

Theo Hướng dẫn số 04/TSQS-NT ngày 06/02/2020 của Ban TSQS về hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020:

Về thời gian, tổ chức sơ tuyển từ ngày 1/3/2020 đến ngày 25/5/2020. Tổ chức khám Sức Khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào 2 đợt: Đợt 1 (tuần 3 và tuần 4 của tháng 4/2020) và Đợt 2 (tuần 2 của tháng 5/2020). Thời gian cụ thể do Ban TSQS các đơn vị, địa phương bố trí sao cho phù hợp.

Lưu ý, sau khi khám sức khỏe đợt 2, trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển (25/5/2020), nếu còn thí sinh đăng ký tham gia sơ tuyển, các địa phương và đơn vị có thể tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho số thí sinh đăng ký sơ tuyển.

Ban TSQS các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp và bàn giao hồ sơ sơ tuyển về các trường thí sinh đăng ký sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất). Khu vực phía Bắc vào ngày 3/6/2020 và khu vực phía Nam vào ngày 5/6/2020.

Chỉ tiêu các trường quân đội năm 2020 là 5.400

Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh của 18 trường trong khối trường quân đội năm nay là 5.400 chỉ tiêu. Các trường quân đội tiếp tục thực hiện tuyển sinh theo phương án xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng.

Thời gian sơ tuyển các trường công an

Hiện chưa có thông báo về điều chỉnh thời gian sơ tuyển tuyển sinh vào các trường công an năm 2020. Tuy nhiên, nhiều khả năng công tác tuyển sinh vào Công an nhân dân năm nay sẽ có nhiều thay đổi khi ngày 09/01/2020 vừa qua Bộ Công an đã công bố Dự thảo gồm 5 chương 40 điều của Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân để xin ý kiến dư luận.

Liên quan đến việc thay đổ khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, ngày 22/2, Bộ trưởng GD&ĐT đã có công văn về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, quy định thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia từ ngày 23/7 đến 26/7, chậm hơn một tháng so với năm 2019.





Kiều Đỗ (t/h)