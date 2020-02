Thời gian xác định dương tính với COVID-19 có thể quá 14 ngày?

Theo đó, bệnh nhân họ Jiang, 70 tuổi, sống tại huyện Thần Nông Giá, Hồ Bắc đã được phát hiện nhiễm COVID-19 sau khi đến thăm người thân ở huyện Ngạc Châu vào ngày 24/1 và tiếp xúc với một người nhiễm bệnh.

Đáng chú ý, người đàn ông này không hề có biểu hiện nhiễm bệnh trong suốt gần 1 tháng sau đó. Cho đến ngày 20/2 vừa qua, ông Jiang bắt đâu có triệu chứng sốt và cho kết quả dương tính với virus COVID-19.

Một người đàn ông dương tính với COVID-19 sau 27 ngày ủ bệnh

Trường hợp đặc biệt của ông Jiang đã làm cơ quan chức năng Trung Quốc lo ngại về thời gian ủ bệnh của COVID-19 có thể dài hơn 14 ngày như ước tính ban đầu. Điều này khiến cho việc khống chế dịch bệnh tại Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới khó khăn hơn nhiều.

Theo thông tin trên Zing.vn, cùng ngày, giới chức tỉnh Hồ Bắc cũng ghi nhận trường hợp một người đàn ông dương tính với virus corona chủng mới sau thời gian ủ bệnh lên tới 38 ngày mà trước đó không có bất kỳ triệu chứng gì.

Trong khi đó, tại tỉnh Giang Tây, một người đàn ông đã cho kết quả dương tính sau 14 ngày cách ly tập trung và 5 ngày cách ly tại nhà. Thông tin được truyền thông địa phương cho hay.

Người phụ nữ che chắn khi ra đường tại Hồ Bắc vào ngày 21/2 (Ảnh: Reuters)

Hôm 6/2, trong một nghiên cứu với hơn 1.000 bệnh nhân, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cùng các cộng sự đã phát hiện một trường hợp đặc biệt ủ bệnh lên đến 24 ngày. Cũng theo nghiên cứu này, thời gian ủ bệnh trung bình là 3 ngày.

Hiện nay, Trung Quốc và nhiều nước khác vẫn áp dụng chính sách cách ly 14 ngày với những người trong diện nghi ngờ nhiễm bệnh. Vậy nhưng, thông tin về những trường hợp có thời gian ủ bệnh kéo dài như trên đặt ra câu hỏi rằng liệu cách ly 14 ngày đã đủ hay chưa.

Trao đổi về vấn đề này, Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Miễn dịch và Bệnh hô hấp, thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ cho biết: "Thời gian ủ bệnh rõ ràng thực sự quan trọng đối với chúng tôi khi chúng tôi muốn đảm bảo việc đưa người ra khỏi khu cách ly một cách an toàn".

Trong khí đó, Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)-Michael Ryan, tuần trước cho hay WHO "đang không xem xét thay đổi bất cứ điều gì" về khuyến nghị cách ly mà họ đưa ra.

