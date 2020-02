Mất bao lâu để xét nghiệm virus corona và có thể xét nghiệm ở những bệnh viện nào?

Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra có triệu chứng tương tự như cảm cúm bao gồm: sốt, đau họng, ho khan đi kèm tức ngực khó thở... Hiện nay biện pháp duy nhất xác định chính xác bệnh nhân có nhiễm virus corona hay không dựa vào xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lấy từ dịch tiết mũi họng của người bệnh.

Thời gian xét nghiệm virus corona



Tại buổi họp báo do Bộ Y tế chủ trì diễn ra chiều 5/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hiện nay chri có một phương pháp xét nghiệm xác định người nhiễm virus corona được toàn thế giới áp dụng là Real-time PCR (RT-PCR). Đây là phương pháp có độ nhạy và độ đặc hiệu cao nhất.



Để thực hiện toàn bộ quy trình của phương pháp này, cần phải mất đến 5,5-8,9 tiếng từ phá mẫu, chuẩn bị mẫu hay ủ như thế nào...



Trao đổi với Báo Trao đổi với Báo Sức Khỏe & đời sống, TS.BS Hoàng Vũ Mai Phương - Trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, thời điểm mới bùng phát dịch bệnh, tại Việt Nam nếu muốn xét nghiệm virus corona phải thực hiện phương pháp giải trình gen. Dù phương pháp này cho kết quả chính xác tuyệt đối nhưng mất thời gian từ 3-5 ngày và chi phí rất đắt.



Kể từ ngày 31/1/2020, Việt Nam mà đại diện là Viện Vệ sinh dịch tễ TW nhận được bộ mồi chuẩn để áp dụng kỹ thuật Realtime RT – PCR (kỹ thuật sinh học phân tử) vào xét nghiệm virus corona.

Theo BS Hoàng Vũ Mai Phương, hiện nay tại Việt Nam, việc triển khai kỹ thuật Realtime RT – PCR đã được rút ngắn. Nếu như trước đây phải mất 3-4 ngày thì nay thời gian xét nghiệm virus corona chỉ còn 23-48 giờ là cho kết quả chính xác.



Trước thông tin tại Trung Quốc đã có thể áp dụng kỹ thuật test nhanh cho kết quả chỉ sau 30 phút. BS Phương phân tích, so sánh với phương pháp test nhanh, kỹ thuật sinh học phân tử có độ nhạy cao cùng độ đặc hiệu cao. Test nhanh có độ nhạy cao nhưng độ chính xác thấp.

Các chuyên gia, kỹ thuật viên phòng xét nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ TƯ. Ảnh: SK&ĐS



BS Phương nhận định, với những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Trung Quốc cũng như Việt Nam, việc rút ngắn thời gian xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng với công tác kiểm soát dịch bệnh. Thời gian trả kết quả xét nghiệm sớm sẽ giúp chẩn đoán và điều trị bệnh sớm, sớm giải phóng các ca nghi nhiễm có kết quả âm tính. Điều này cũng có nghĩa giảm số lượng bệnh nhân tập trung trong khu cách ly trong thời gian dài, giảm gánh nặng cho cơ sở điều trị...

Có thể xét nghiệm virus corona ở những bệnh viện nào?



Ngày 29/1 vừa qua, Bộ Y tế ra công văn về việc phân tuyến điều trị bệnh nhân nCoV. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ nhiễm chủng mới của virus corona và gửi mẫu bệnh phẩm tới 3 cơ sở để thực hiện việc xét nghiệm là: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với các tỉnh khu vực phía Bắc; Viện Pasteur Nha Trang đối với các tỉnh khu vực Miền Trung; Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đối với các tỉnh khu vực phía Nam. Như vậy, tại Việt Nam hiện nay chỉ có 3 cơ sở này đủ năng lực xét nghiệm virus corona.

Theo TS.BS Hoàng Vũ Mai Phương, Viện VSDTTW đảm nhiệm công tác xét nghiệm virus corona cho 28 tỉnh thành phía Bắc. Hiện tại mỗi ngày Viện tiếp nhận khoảng 50-70 mẫu mẫu bệnh phẩm nghi ngờ nhiễm nCoV chuyển đến.

Một số ý kiến từng đặt ra vấn đề liệu có thể xét nghiệm virus corona tại nhà không. Về vấn đề này, PSG.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định hiện nay không có phương pháp hay bất cứ sinh phẩm nào có thể phục vụ việc xét nghiệm virus corona tại nhà. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải được thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm và làm các xét nghiệm tại bệnh viện.



Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng phân công cơ sở y tế tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhiễm nCoV như sau:



Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở Kim Chung) tiếp nhận người bệnh từ Hà Tĩnh trở ra. Tong trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng, người bệnh sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương.



Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận người bệnh khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Phú Yên).



Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận người bệnh thuộc các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào. Trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng, người bệnh sẽ được chuyển đến các bệnh viện như: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận người bệnh thuộc các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào. Trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng, người bệnh sẽ được chuyển đến các bệnh viện như: Bệnh viện Chợ Rẫy , Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Người nghi nhiễm virus corona ở Việt Nam được cách ly như thế nào? Video: Zing.vn

Hà Ly (t/h)