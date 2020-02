Thói quen ăn uống gây ung thư [1]: 50% bệnh nhân mắc ung thư gan do ăn đồ hỏng và uống nhiều rượu

Mọi bệnh tật đều từ miệng mà ra. Thói quen ăn uống không khoa học của nhiều người Việt chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh nguy hiểm hàng đầu: Ung thư.



chính là sự phát triển, lan rộng nhanh chóng của các tế bào không lành mạnh trong gan. Ung thư gan dựa trên nơi ung thư khởi phát để phân loại bệnh: Ung thư gan nguyên phát và ung thư gan thứ phát. Trong đó, ung thư gan nguyên phát là ung thư có thể khởi phát từ gan, ung thư thứ phát xảy ra khi các tế bào ung thư lan đến gan từ một cơ quan khác trong cơ thể. Ung thư gan chính là sự phát triển, lan rộng nhanh chóng của các tế bào không lành mạnh trong gan. Ung thư gan dựa trên nơi ung thư khởi phát để phân loại bệnh: Ung thư gan nguyên phát và ung thư gan thứ phát. Trong đó, ung thư gan nguyên phát là ung thư có thể khởi phát từ gan, ung thư thứ phát xảy ra khi các tế bào ung thư lan đến gan từ một cơ quan khác trong cơ thể.





Dấu hiệu sớm của bệnh ung thư gan

Ung thư gan giai đoạn sớm rất khó xác định, chỉ khi khối u lớn hơn thì các triệu chứng mới xuất hiện. Nếu có những dấu hiệu này, rất có thể bạn đang mắc ung thư giai đoạn sớm, cần đi kiểm tra để có biện pháp chữa trị kịp thời.



Ngứa: Đây là triệu chứng phổ biến của bệnh ung thư gan, xảy ra do chức năng gan suy giảm, làm tăng lượng bilirubin trong máu. Nếu cảm thấy ngứa thường xuyên, kéo dài và không thuyên giảm, nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Nước tiểu sẫm màu: Như đã nói ở trên, khi chức năng gan bị suy giảm sẽ khiến lượng bilirubin trong máu tăng lên, khiến nước tiểu có màu vàng đậm hoặc nâu.

Vàng da: Đây là một biểu hiện của tình trạng suy giảm chức năng gan, là triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân ung thư gan. Lượng bilirubin trong máu tăng cũng dẫn đến tình trạng vàng da.

Ảnh minh họa.



Đầy hơi, chướng bụng: Một trong những triệu chứng phổ biến của ung thư gan giai đoạn đầu là tình trạng dịch tích tụ trong ổ bụng. Đặc biệt, khi bạn cảm thấy đầy hơi, chướng bụng cùng lớn gan, đây rất có thể là dấu hiệu sớm của ung thư gan.



Mệt mỏi: Tình trạng mệt mỏi kéo dài dai dẳng kèm theo triệu chứng liên quan đến suy giảm chức năng gan, rất có thể bạn đã mắc bệnh.

Giảm cân không rõ nguyên nhân: Cân nặng bỗng dưng giảm đột ngột không phải do ăn uống hay tập luyện, sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề.

Đau bụng: Gan to kết hợp đau bụng, rất có thể bạn đã mắc ung thư gan.



Buồn nôn và nôn: Đây cũng là dấu hiệu cho thấy chức năng gan bị suy giảm.





Ung thư gan do thói quen uống rượu, ăn thực phẩm hỏng mốc



Nhiều người thấy đồ ăn bị nấm, mốc vẫn không vứt đi mà hâm lại để ăn, hoặc chỉ cắt bỏ phần bị mốc đi mà thôi. Tuy nhiên, thói quen ăn uống này lại có thể là nguyên nhân dẫn đến ung thư gan.

Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng hãy là một người tiết kiệm thông minh. Những món ăn đã bị hỏng một phần tốt nhất nên bỏ đi. Nếu cứ cố gắng ăn vào sẽ vô cùng nguy hiểm. Báo cáo từ Ung thư toàn cầu chỉ rõ, 1/2 số bệnh nhân mắc ung thư gan chủ yếu do ăn thực phẩm hỏng và uống nhiều rượu.

Ảnh minh họa.



Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư TP HCM - cho biết, nấm mốc chính là nguyên nhân chủ yếu sản sinh ra chất aflatoxin. Đây là loại chất cực độc, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, là một trong những thủ phạm gây ung thư gan.



Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, hầu hết các loại thực phẩm hỏng và mốc sẽ tạo ra một loại chất gây ung thư siêu mạnh có tên aflatoxin, có độc tính gấp 10 lần kali xyanua và 68 lần so với asen. Nếu người đang bị Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, hầu hết các loại thực phẩm hỏng và mốc sẽ tạo ra một loại chất gây ung thư siêu mạnh có tên aflatoxin, có độc tính gấp 10 lần kali xyanua và 68 lần so với asen. Nếu người đang bị viêm gan B và ăn phải nấm mốc có chứa aflatoxin, lá gan chẳng khác gì bị "tra tấn", tăng nguy cơ ung thư cao 60 lần so với người chỉ nhiễm viêm gan B

Ngoài ra, uống rượu cũng là nguyên nhân gây ung thư gan bởi, rượu ngăn gan phân hủy axit béo, dẫn đến tích tụ axit béo, khiến gan bị nhiễm mỡ và biến thành viêm gan, xơ gan và cuối cùng là ung thư gan.

Your browser does not support HTML5 video.

Ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu Việt Nam. Nguồn: VTC14.



Thùy Nguyễn (t/h)