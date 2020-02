Thói quen ăn uống gây ung thư [2]: Ung thư dạ dày vì ăn thực phẩm ngâm, muối chua

Mọi bệnh tật đều từ miệng mà ra. Thói quen ăn uống không khoa học của nhiều người Việt chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh nguy hiểm hàng đầu: Ung thư.



Triệu chứng sớm của ung thư dạ dày



là tình trạng các tế bào trong dạ dày phát triển quá mức, dẫn đến việc hình thành các khối u. Loại ung thư này có thể phát triển ở bất cứ phần nào của dạ dày, có thể lan ra khắp dạ dày và đến các cơ quan khác của cơ thể; đặc biệt là thực quản, phổi, hạch bạch huyết và gan. Mỗi năm, ung thư dạ dày có thể gây ra 800.000 ca tử vong trên toàn thế giới.



Thông thường, ung thư dạ dày sẽ không có triệu chứng hoặc triệu chứng khá mơ hồ. Tuy nhiên, nếu cơ thể rơi vào tình trạng dưới đây, cần lưu ý và đi khám bác sĩ ngay lập tức vì rất có thể đó là những triệu chứng của ung thư dạ dày:



Chán ăn: Đây là triệu chứng thường gặp của người bị ung thư dạ dày. Thường đi kèm với biểu hiện chán ăn là tình trạng khó nuốt, cảm giác như thức ăn luôn bị tắc nghẽn trong cổ họng.

Sút cân: Tình trạng sút cân xảy ra nhanh chóng khi bệnh bước vào giai đoạn tiến triển. Lúc này, người bệnh thậm chí có thể giảm đến 15% trọng lượng chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi.



Nôn ra máu: Bạn có thể mắc ung thư dạ dày nếu có biểu hiện nôn ra máu thường xuyên.



Đau bụng: Lúc đầu, người bệnh có thể bị những cơn đau bụng theo đợt, bước sang giai đoạn sau tình trạng sẽ càng thêm trầm trọng, dùng thuốc cũng không thuyên giảm.



Đầy bụng sau khi ăn: Người bệnh thường sau khi ăn sẽ có cảm giác đầy bụng, khó chịu và buồn nôn.



Đi ngoài phân đen: Hầu hết những người bị viêm loét dạ dày có triệu chứng này, chứng tỏ bệnh đã chuyển hóa thành ung thư.



Ung thư dạ dày vì ăn thực phẩm ngâm, muối chua



Trong căn bếp của nhiều gia đình Việt chắc chắn không thể thiếu các món ngâm, muối chua như dưa muối , cà muối, hành muối, măng ngâm, dưa chuột ngâm… Đây thường là những món ăn kèm chống ngán, mang lại cảm giác ngon miệng, hấp dẫn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, ăn quá nhiều những loại thực phẩm muối chua có thể dẫn đến ung thư dạ dày.

Thực tế, trong thực phẩm muối chua có chứa hàm lượng nitrit cao, lượng chất này càng tăng cao khi thực phẩm muối càng chua. Khi những chất này đi vào cơ thể, axit trong dạ dày sẽ tạo điều kiện cho nitrit tác động với các amin bậc 2 tạo thành nitrosamine – một hợp chất gây ung thư mạnh và co thể khiến chúng ta mắc bệnh ung thư dạ dày.



Để bảo vệ cơ thể và hạn chế nguy cơ mắc bệnh, nên xây dựng cho mình thói quen ăn uống khoa học, hạn chế ăn thực phẩm ngâm, muối chua, đồ chiên rán, đồ chế biến sẵn và đồ đóng hộp…; tăng cường tiêu thụ rau xanh, hoa quả và thực phẩm nhiều chất xơ…

