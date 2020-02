Thói quen ăn uống gây ung thư [4]: Ăn trầu, uống rượu nhiều sớm muộn cũng mắc ung thư miệng

8 dấu hiệu của ung thư miệng



Ung thư miệng hay ung thư khoang miệng là bệnh ác tính có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong khoang miệng như lợi, lưỡi, môi, má, vòm việng, sàn miệng. Nếu có 8 dấu hiệu dưới đây, bạn nên đi khám bác sĩ vì rất có thể đã mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Hút thuốc là một trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư miệng.

1. Xuất hiện hạt cơm màu trắng tại lợi hàm hoặc niêm mạc má, hầu hết không có triệu chứng.

2. Xuất hiện chấm trắng trên nền niêm mạc bình thường với bề mặt gồ ghề và bờ viền không đều.

3. Tổn thương niêm mạc gây ra bởi răng giả hoặc bờ răng sắc nhọn, không lành sau 2 tuần.

4. Tổn thương dạng cục cứng dưới niêm mạc với bờ viền không rõ, không đau và phát triển to ra từ từ; niêm mạc trên bề mặt bình thường.

5. Tổn thương niêm mạc không rõ nguyên nhân, và không lành sau 2 tuần.

6. Tổn thương không lành sau nhổ răng, sưng đỏ, dễ chảy máu khi chạm vào tổn thương.

7. Đỏ một vùng niêm mạc khoang miệng gây đau rát, khó lành.

8. Đau vùng khoang miệng không rõ nguyên nhân, ngày càng trầm trọng hơn.

Bác sĩ Hoàng Đào Chinh – Khoa Xạ trị, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 cho biết: Những người có nguy cơ cao mắc ung thư miệng thường là những người thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu bia, kích thích cơ học (răng có bờ sắc cạnh, răng giả chất lượng kém…), kích thích hóa học (chất cay, thực phẩm có hàm lượng muối cao…), tổn thương niêm mạc do nhiễm trùng (viêm quanh răng, viêm xoang hàm), nhiễm vi rút (các vi rút viêm gan , HPV…) và tuổi tác. Trong đó, BS Chinh nhấn mạnh thuốc lá và rượu bia chính là 2 yếu tố liên quan nhiều nhất đến ung thư miệng.

Uống một ly rượu nhỏ hoặc nửa cốc bia mỗi đêm làm tăng nguy cơ ung thư lên 5%.

Mới đây, trung tâm nghiên cứu ung thư của WHO đã tiến hành một cuộc khảo sát và phát hiện, 60% ung thư miệng bắt nguồn từ thói quen nhai trầu. Trong trầu có alcaloid, khi vào miệng sẽ phản ứng với niêm mạc miệng và gây tổn thương, lâu dài sẽ dẫn đến xơ hóa và ung thư miệng.

Để phòng ngừa bệnh ung thư miệng và bảo vệ, tăng cường sức khỏe bản thân, nên bỏ ngay thói quen nhai trầu, hút thuốc và uống rượu. Nếu muốn uống rượu, nên uống loại rượu bia rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng với lượng vừa phải; khi uống hết hợp với ăn và uống xen kẽ với nước lọc.

Your browser does not support HTML5 video.