Thói quen ăn uống gây ung thư [5]: Mắc ung thư ruột vì 'chán rau, thèm thịt'

Trong số đó, chỉ sau 10 năm tỷ lệ mắc ung thư ruột đã tăng lên 50%, khiến căn bệnh này trở thành “kẻ giết người” nguy hiểm lớn thứ 3 và ngày càng trở nên phổ biến hơn ở các thành phố lớn.



Dấu hiệu của ung thư ruột

Ung thư ruột là một bệnh về khối u ác tính phổ biến, bao gồm ung thư ruột kết và trực tràng. Tỷ lệ mắc ung thư ruột tính từ cao xuống thấp lần lượt là trực tràng, đại tràng sigma, manh tràng, đại tràng lên, đại tràng xuống và đại tràng ngang.

Ảnh minh họa.

Khi mới phát, ung thư ruột thường không có triệu chứng. Tuy nhiên sau đó, nó có thể có các triệu chứng như co thắt bao tử, xuống cân, hậu môn chảy máu, thay đổi thói quen đại tiện, cảm thấy mệt mỏi không rõ lý do. Bởi vậy, nếu cơ thể có những dấu hiệu trên, bạn nên đi khám bác sĩ càng nhanh càng tốt để xem mình có bị mắc ung thư ruột hay không.

Thời đại kinh tế, xã hội phát triển, đời sống con người ngày càng nâng cao khiến thực đơn bữa ăn trong mỗi gia đình đều thêm đủ đầy, phong phú. Bởi vậy, có thể dễ dàng thấy trong mâm cơm các món thịt, thức ăn nhanh thay thế cho các món rau củ xuất hiện ngày càng nhiều.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh, đồ chế biến sẵn như gà rán, khoai tây chiên, bánh mì kẹp, đồ uống có ga... có lượng chất béo, protein và đường cao trong khi tỉ lệ chất xơ thấp cũng rất có hại. Đây đều là những món ăn dễ dàng hấp thụ và có ít chất thải, nhưng lại thúc đẩy sự gia tăng bài tiết gan mật. Khi đó, dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí đường ruột khiến axit mật chính trong mật được chuyển thành axit deoxycholic và axit lithocholic - các chất thúc đẩy ung thư nguy hiểm.

