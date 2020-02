Thói quen ăn uống gây ung thư [6]: Ung thư vú trực chờ do sở thích ăn nhiều dầu mỡ

Mọi bệnh tật đều từ miệng mà ra. Thói quen ăn uống không khoa học của nhiều người Việt chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh nguy hiểm hàng đầu: Ung thư.

Thực tế, ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ nhiều nước công nghiệp. Đặc biệt, đây còn là căn bệnh có nguy cơ tái phát hàng đầu thế giới.



Dấu hiệu nhận biết sớm ung thư vú

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu thấy cơ thể có những biểu hiện dưới đây thì nên đi khám xét càng sớm càng tốt vì rất có thể bạn đã bị ung thư vú:

Chảy dịch ở núm vú, có thể là dịch trong hoặc vàng trong, màu sậm trông giống như máu.

Núm vú bị co kéo tụt vào trong.

Núm vú bị loét hoặc rỉ dịch.

Khi sờ trong vú sẽ thấy một mảng cộm cộm, sờ thấy một cục u ở vú hay nách.

Một bên vú có da bị thay đổi hình dạng, màu sắc so với bên còn lại.

Da vú bị nhăn nheo, dày như vỏ cam sành.

Đau vú một hay nhiều nơi.

Ảnh minh họa.

Tiêu thụ đồ ăn nhiều dầu mỡ và giàu protein khiến cơ thể hình thành cholesterol, tăng nguy cơ mắc ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài ra, ăn nhiều mỡ động vật trong thời gian dài tạo ra lượng lớn các chất giống như estrogen và chất ở tuyến tiền liệt, dẫn đến ung thư vú.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, những món được chiên rán kĩ sẽ khiến nhiệt sẽ phân hủy các phân tử dầu và tạo ra các gốc tự do trong thực phẩm, khi tiêu thụ đồ ăn này sẽ khiến các gốc tự do tích lũy trong cơ thể làm tổn thương các tế bào, gây bệnh ung thư, tim mạch và nhiều vấn đề Sức Khỏe khác.

Bên cạnh đó, nhiều người vì muốn tiết kiệm đã sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần. Tuy nhiên, loại dầu ăn chiên đi chiên lại rất dễ bị oxy hóa do tiếp xúc với oxy từ bên ngoài môi trường. Không chỉ khiến cho món ăn không giữ được mùi vị ngon hấp dẫn mà còn gây ra các bệnh lý mãn tính như ung thư, tiểu đường, tim mạch…

Your browser does not support HTML5 video.