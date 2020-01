Muốn phòng ngừa virus corona, cần ghi nhớ ngay những quy tắc 'bất di bất dịch' này trong ăn uống

Dịch viêm phổi cấp ở Vũ Hán do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra khiến nhiều người hoang mang tột độ. Đặc biệt khi số người mắc bệnh ngày càng gia tăng, trở thành tình trạng đáng báo động trên toàn thế giới, ở Việt Nam đã xuất hiện những ca mắc bệnh đầu tiên thì việc phòng ngừa bệnh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Virus nCoV là loại virus có kích thước lớn, tồn tại trong các giọt nước bọt lớn của người bệnh. Loại virus này dễ dàng lây nhiễm khi hắt hơi, ho khiến nước bọt bị nhiễm virus bắn ra hoặc khi đưa tay chạm vào người mắc bệnh nhưng không được vệ sinh sạch sẽ. Do đó, để bảo vệ cơ thể, cách tốt nhất là luôn đeo khẩu trang tại nơi công cộng, dùng khuỷu tay che miệng khi ho hoặc hắt hơi, duy trì thói quen rửa tay đúng cách bằng việc sử dụng dung dịch sát trùng có chứa cồn.



Thói quen ăn uống giúp phòng ngừa virus Corona

Không tiêu thụ các món từ động vật sống hoặc chưa chín kỹ: Thức ăn tái, sống dù nhiều khi giữ được nhiều hương vị nhưng lại là nguồn gây bệnh và lây lan nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành. Áp dụng thói quen ăn chín uống sôi , thịt lợn cần được nấu tối thiểu ở nhiệt độ 63 độ C, thưởng thức sau ít nhất 3 phút. Tránh ăn món trứng chưa chín, chế biến đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đều đông lại.

Áp dụng thói quen ăn chín uống sôi để phòng ngừa bệnh.



Không ăn các món từ động vật hoang dã: Động vật hoang dã thường chứa nhiều các loại virus gây bệnh truyền nhiễm vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt khi địa điểm phát sinh dịch bệnh đầu tiên được cho rằng ở chợ động vật hoang dã ở Trung Quốc. Khu chợ này có hơn 1.000 gian hàng bán hải sản, gia cầm, cừu, heo, lạc đà...



Khi thấy cơ thể có những dấu hiệu khác thường như sốt, ho và khó thở hay bất kỳ triệu chứng lạ nào liên quan đến viêm hô hấp, cần đi xét nghiệm và tiến hành điều trị ngay lập tức.

