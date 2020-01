Thói quen dùng sữa tắm nhiều chị em mắc phải khiến da xuống cấp và nhanh lão hóa, bỏ ngay còn kịp

Người xưa có câu "nhất dáng, nhì da" đủ thấy làn da quan trọng với phái nữ như thế nào. Tuy nhiên, chị em lại đang vô tình hủy hoại làn da của mình mỗi ngày do những thói quen tắm sai lầm.





Thay đổi sữa tắm liên tục: Nhiều chị em luôn thay đổi sữa tắm để muốn da mềm mịn và trắng hơn, hay chỉ đơn giản là thích lên thì đổi. Tuy nhiên, chính hành động này khiến sữa tắm không có đủ thời gian để phát huy hết công dụng.



Bên cạnh đó, da cũng dễ bị khô và Dị ứng khi phải liên tục tiếp nhận nhiều thành phần từ các loại sữa tắm khác nhau. Bởi vậy, chị em nên lựa chọn một loại sữa tắm suy tín, phù hợp với da để sử dụng lâu dài.

Thoa sữa tắm trực tiếp lên da: Đây là thói quen mà rất nhiều người thường làm. Thế nhưng, chính hành động tưởng như bình thường này đã khiến vùng da tiếp xúc với sữa tắm nhiều nhất dễ bị tổn thương, khó làm sạch da từ sâu bên trong.



Thay vì thoa sữa tắm trực tiếp lên da, nên đánh tan sữa tắm thành bọt rồi mới bôi nhẹ nhàng lên da. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể dùng bông tắm để tạo bọt, giúp các tinh chất từ sữa tắm thẩm thấu vào da.





Tắm với nước quá nóng: Tắm nước nóng không phải là thói quen tốt cho da. Nguyên nhân bởi, nước nóng sẽ khiến những chất dầu tự nhiên có trên da bị mất đi, khiến da xỉn màu, thô ráp, nhăn nheo và nhanh lão hóa.

Tắm nước nóng một thời gian khiến da hình thành nhiều tế bào chết, khó hấp thu dưỡng chất từ sữa tắm, không đạt được hiệu quả vệ sinh cũng như làm đẹp mà bạn muốn. Để tốt cho da, chỉ nên tắm nước ấm khoảng 35 độ C mà thôi.

Không xem kỹ thành phần sữa tắm: Không phải sữa tắm nào cũng phù hợp và an toàn với làn da của bạn. Do đó, bạn nên đọc kỹ thành phần sữa tắm, tránh việc khiến da bị kích ứng và mẩn đỏ, đặc biệt khi bạn sở hữu làn da nhạy cảm.

