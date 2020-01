Giảm cân ngày Tết `dễ như chơi` bằng cách thêm ngay những thói quen đơn giản này

Uống ít nhất 9 cốc nước mỗi ngày: Hãy uống 1 cốc nước 30 phút trước khi ăn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, nếu duy trì thói quen này tỉ lệ giảm cân thành công sẽ tăng 44% sau 3 tháng.

Đối với nam, mỗi ngày uống 12-13 cốc nước tinh khiết; nữ là 9 cốc. Thói quen này giúp bạn luôn ngậm nước, loại bỏ các độc tố ra khỏi cơ thể. Hơn nữa, uống đủ nước giúp cơ thể no lâu, giảm cảm giác đói và thèm ăn vặt.

Hãy uống 1 cốc nước 30 phút trước khi ăn.

Trung bình, cứ tăng 10g chất xơ, lượng mỡ sẽ giảm 3,7%. Vậy nên hãy nạp 25-38g chất xơ mỗi ngày để giữ gìn vóc dáng.



"Thưởng thức" đồ ăn bằng mắt: Nghe có vẻ đơn giản nhưng rất nhiều người lại không để ý tới điều này. Nếu bạn ngồi trước một chiếc bánh ngon trong một thời gian dài, bạn sẽ càng thèm ăn hơn. Cho nên bài học rút ra là nên ngồi trong một nhà hàng hoặc quán cà phê để không bị thức ăn dụ dỗ.

Hấp thụ vitamin D: Ánh sáng mặt trời có tác dụng rất tốt trong việc giảm cân vì nó chứa vitamin D. Nghiên cứu cho thấy, sau khi theo dõi 4.659 phụ nữ trong 4 năm, những người nhận vitamin nhiều hơn thường tăng ít cân hơn.



Nếu không nhận đủ ánh sáng mặt trời, bạn hoàn toàn có thể dùng thực phẩm chức năng, hoặc mỗi sáng chỉ cần 10 đến 15 phút ngồi ngoài trời là đủ.



Đa dạng các món ăn: Ăn một món rất dễ chán, đó là lí do tại sao ta thường có thêm 1 món tráng miệng. Để tránh việc ăn quá nhiều, nên đa dạng các món ăn để có thể thưởng thức các hương vị khác nhau mà không bị ngán. Một lời khuyên hữu ích là nên dùng đĩa nhỏ để đựng thức ăn để tránh ăn nhiều.



Thử đặt nĩa xuống sau mỗi một lần gắp thức ăn, nó sẽ giúp ăn chậm hơn và ngăn bạn ăn nhiều.

Đừng uống trà với sữa: Một số người ăn tối xong những vẫn còn cảm giác đói trước khi ngủ, họ thích uống trà với sữa vì nghĩ rằng nó sẽ giảm cảm giác thèm ăn vào ban đêm, nhưng quan niệm này hoàn toàn sai lầm.



Buông nĩa sau mỗi lần ăn: Trung bình, cơ thể sẽ mất 20 phút để gửi tín hiệu tới não về việc ăn đã no. Tuy nhiên có một cách giúp ăn nhanh no hơn: Thử đặt nĩa xuống sau mỗi một lần gắp thức ăn, nó sẽ giúp ăn chậm hơn và ngăn bạn ăn nhiều.

Chia nhỏ bữa ăn khi ăn ngoài: Chia nhỏ món ăn với người khác là một mẹo hay. Chỉ cần đặt một món cho hai người, mỗi người có một đĩa nhỏ để ăn riêng, bạn sẽ nhận ra được lợi ích không ngờ cho bạn mà không mất lòng với đối phương.

