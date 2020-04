Thói quen ngậm nắp chụp kim ống tiêm tố cáo tội ác của gã y tá hận tình

Vài ngày trước lễ Tạ ơn, nữ sinh viên năm cuối Michelle Herdon (24 tuổi) đột ngột biến mất khỏi giảng đường, không ai có thể liên lạc được. Quá lo lắng, chồng chưa cưới của nữ sinh viên tức tốc chạy xe vượt 400 dặm từ TP Miami (bang Florida) tới nhà Michelle ở Gainesville (bang Florida) để kiểm tra.

Tại đây anh thấy cửa nhà khóa, chỉ có đèn hiên bật sáng. Nhìn qua khe cửa thấy chú chó sống cùng bạn gái, tivi vẫn mở nhưng Michelle nằm bất động trên giường ngủ. Hôm đó là 8/11/2015.

Điều bất thường duy nhất là Micjhelle nằm sấp trên giường, tay trái gập dưới thân người. Cảnh sát cho rằng, khi một người bị bệnh sắp giã từ cuộc sống thường có xu hướng nằm nghiêng về phía tay thuận hoặc nằm ngửa nhưng Michelle không làm điều đó. Vì vậy họ loại trừ khả năng cô tự tử.

Hung thủ đã dùng thuốc Propofol để sát hại nạn nhân (ảnh minh họa)

Sau khi khám nghiệm, các chuyên gia nhận định, Michelle đã tử vong trước đó khoảng 24h. Cảnh sát tiến hành phỏng vấn hàng xóm và bạn bè nhưng không có thông tin hữu ích.

Khi vụ án tưởng chứng như đi vào ngõ cụt thì một chuyên gia khám nghiệm bất ngờ phát hiện một vết nhỏ trên cánh tay trái của nạn nhân. Vết nhỏ này nhỏ hơn vết kim tiêm thông thường. Điều tra viên đã gọi bác sĩ điều trị cho Michelle đến để làm việc nhưng người này nói không tiêm cũng không lấy máu cho nạn nhân trước khi phát hiện tủ vong.

Cảnh sát cho rằng, túi rách này có thể được mang vứt từ nhà nạn nhân. Khả năng này được củng cố khi cảnh sát phát hiện có nhiều lá thư trong túi rác ghi địa chỉ nhà Michelle.

Được biết Propofol là thuốc dùng trong gây mê, an thân hoặc chữa một vài bệnh lý khác như đau nửa đầu. Thuốc này chỉ được sử dụng theo chỉ định của bác sĩ . Bởi nếu sử dụng hàm lượng cao có thể gây tử vong chỉ trong vòng vài giây.

Cơ quan pháp y tiến hành xét nghiệm máu của nạn nhân. Kết quả cho thấy, hàm lượng propofol cao bất thường, nó đủ khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong.

Cảnh sát nhận định, hung thủ đã sử dụng loại thuốc này để sát hại nạn nhân. Nhưng hung thủ là ai? Hướng điều tra tiếp tục đi vào ngõ cụt thì một điều tra viên nảy ra ý định phân tích nắp chụp kim tiêm xilanh. Bởi người này cho rằng, nhân viên y tế thường có thói quen dùng miệng ngậm và rút nắp chụp trước khi bơm thuốc và tiêm cho nạn nhân. Vì thế, ADN trong nước bọt có thể còn bám trên bề mặt nắp chụp.

Bạn thân của Michelle cho biết, Oliver phải lòng Michelle ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng cô nàng không thích và nói đó là “gã nhỏ kỳ cục và phiền phức”.

Thói quen ngậm nắp nắp chụp kim tiêm đã tố cáo tội ác của gã y tá hận tình (ảnh minh họa)



Cơ quan điều tra kiểm tra điện thoại của nạn nhân phát hiện có 43 cuộc điện thoại trong vòng chưa đầy 1 tháng, các cuộc gọi đều từ số máy của Oliver, có dấu hiệu quấy rối. 9 ngày trước khi nạn nhân tử vong, Oliver thường xuyên gọi điện, nhưng sau khi nạn nhân tử vong thì hắn không gọi nữa.

Cảnh sát địa phương cũng phát hiện số seri và lô thuốc sản xuất trên hai lọ propofol nằm trong lô hàng được chuyển đến bệnh viện Shands, Đại học Florida trong khoảng thời gian Oliver công tác tại đây. Thuốc này được lấy qua máy tự động. Khi lấy thuốc nhân viên y tế hoặc bệnh nhân phải nhập mã. Từ mã này, cảnh sát truy ra Oliver.

Khi phát hiện vụ việc bị bại lộ, Oliver đã bỏ trốn sang Ireland – nơi cảnh sát Mỹ khó khăn trong việc trực tiếp dân độ. Lực lượng điều tra đã phải dụ đối tượng ra khỏi khu vực này và tiến hành bắt giữ.

Ở trong tù, Oliver hồn nhiên kể với bạn tù rằng, cảm thấy tức giận Michelle khi vô tình nghe thấy cô nói xấu về mình nên cần cho cô một “giấc ngủ sâu”.

Your browser does not support HTML5 video.

Những vụ án bí ẩn nhất trên thế giới