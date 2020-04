Thôn Hạ Lôi của bệnh nhân 243 'siêu lây nhiễm' chính thức bị phong tỏa 28 ngày

Ngày 8/4, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) chính thức ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh).

Quyết định nêu rõ, thôn Hạ Lôi sẽ chính thức bị phong tỏa cách ly, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trong vòng 28 ngày, bắt đầu từ hôm nay 8/4 đến hết ngày 5/5. Người muốn ra vào thôn Hạ Lôi phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương, theo Pháp Luật TP.HCM.

Một chốt kiểm soát trên đường vào thôn Hạ Lôi. Ảnh: PLO

Cụ thể, chính quyền địa phương sẽ huy động 90 cán bộ công an, quân sự, dân quân tự vệ, y tế cơ sở để thành lập 9 chốt kiểm soát. Các chốt này được bố trí tại các trục đường chính, có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ và hạn chế tối đa người ra vào thôn Hạ Lôi.

Bất cứ ai được phép ra vào thôn cũng sẽ được cán bộ y tế chuyên môn tại mỗi chốt tiến hành đo thân nhiệt, quan sát tình trạng Sức Khỏe . Những người này cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang và khử khuẩn tay bằng sát khuẩn nhanh trước khi ra vào thôn.





Được biết, từ sáng ngày 8/4, người dân thôn Hạ Lôi đã được yêu cầu tập trung khai báo y tế. Lực lượng y tế huyện Mê Linh cũng tổ chức khử khuẩn xung quanh khu vực khai báo y tế và đường vào thôn Hạ Lôi.

Thôn Hạ Lôi sáng 8/4. Ảnh: TTXVN



Cùng với việc thiết lập vùng cách ly y tế, ngày 8/4, UBND huyện Mê Linh cũng đã lên phương án điều phối nhu yếu phẩm phục vụ 2.973 hộ dân, 10.872 nhân khẩu thôn Hạ Lôi trong thời gian cách ly.



Theo tính toán của UBND huyện Mê Linh, dự kiến nhu cầu hàng hoá, nhu yếu phẩm cần thiết trung bình mỗi ngày là 3,3 tấn gạo; 2,2 tấn thịt lợn, gà, vịt; 20 lít dầu ăn; 6,7 tấn rau củ quả; 2.200 quả trứng gia cầm; 50 lít sữa trẻ em, và một cơ số thuốc kháng sinh, hạ sốt…

Ông Bùi Xuân Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh thông tin với báo Kinh tế và Đô thị, địa phương đã chỉ định 34 doanh nghiệp, hộ kinh doanh , cá thể tổ chức cung ứng nguồn hàng cho người dân thôn Hạ Lôi, phối hợp trực tiếp với UBND xã Mê Linh vận chuyển hàng hoá vào bên trong cho người dân khu vực cách ly, đảm bảo đúng theo quy định về phòng chống dịch COVID-19

Cách ly thôn Hạ Lôi do liên quan đến bệnh nhân 243

Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã thông tin trước đó, bệnh nhân 243 nhiễm COVID-19 tại Việt Nam là người đàn ông tên T., (47 tuổi, trú thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội). Bệnh nhân này được đánh giá là có dịch tễ phức tạp nhất Hà Nội khi đã đi tới ba Bệnh viện khác nhau trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc và tiếp xúc với rất nhiều người khi đi dự các đám cưới và đám giỗ, tới chợ đầu mối giao hoa…

Mới đây nhất, Bộ Y tế công bố ca bệnh số 250 được xác định lây chéo từ bệnh nhân số 243. Ngoài ra, còn có 2 trường hợp khác tiếp xúc với bệnh nhân này đã dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 khiến dư luận lo ngại nhiều khả năng bệnh nhân 243 sẽ trở thành một ca "siêu lây nhiễm" tiếp theo tại Việt Nam.

Kiều Đỗ (t/h)