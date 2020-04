Thông báo khẩn cấp tìm người đến phòng tập Gym Lucky Star, Mê Linh

Chiều 15/4, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 14 tìm kiếm những người có mặt tại phòng tập Gym Lucky Star, địa chỉ: Đầm Và - Tiền Phong - Mê Linh, Hà Nội trong thời gian từ ngày 15/3 – 25/3/2020, đặc biệt vào các khung giờ từ 6h30-8h và từ 15h-16h30.

Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị tất cả những người đã từng đến địa điểm trên trong khung giờ đã nêu, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, hoặc nhắn tin tới số 8889 cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu những người này cần thực hiện cách ly tại nhà và khai báo y tế.

Tính đến sáng 15/4, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi ghi nhận 13 bệnh nhân mắc Covid-19, gồm các bệnh nhân số 243, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 và bệnh nhân 267.

Các cơ quan y tế đã lấy 11.847 mẫu xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm 8.010 mẫu. Đối với 581 trường hợp tiếp xúc gần (F1), đã thực hiện xét nghiệm 466 người, trong đó 462 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 và 4 trường hợp dương tính. Cùng với đó, 1.860 người dân thôn Liễu Trì cũng được lấy mẫu xét nghiệm.

Thống kê đến 12h ngày 15/4, đã xác định được 999 người dân của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh có đến buôn bán tại chợ hoa xã Mê Linh từ ngày 13/3 đến 8/4.

Trong đó, xã Đại Thịnh có 410 người, xã Mê Linh 210 người, xã Tráng Việt 61 người, xã Chi Đông 55 người... Đặc biệt, tại xã Đại Thịnh, do giáp ranh với chợ hoa Mê Linh nên số người có nguy cơ lây nhiễm cao. 15 trường hợp F1 của xã Đại Thịnh đã được cách ly tập trung, 93 trường hợp F2 được cách ly tại nhà.



Ngoài ra, trong ngày 15/4, xã Đại Thịnh ra quyết định cách ly tại nhà thêm 300 trường hợp có liên quan đến chợ hoa và các thôn Hạ Lôi, Liễu Trì (xã Mê Linh).

Hà Ly (t/h)