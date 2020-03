Thông báo khẩn tới người có mặt tại quán bar Budha ngày 14/3, nơi phi công nhiễm COVID-19 từng đến

Theo thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, yêu cầu những người từng đến quán bar Budha (số 7, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2) để kiểm tra Sức Khỏe , phòng lây nhiễm COVID-19 , bởi bệnh nhân số 91 đã từng tới đây.

Trước đó, ca bệnh số 91 được Bộ Y tế công bố vào ngày 20/3/2020. Bệnh nhân là nam, 43 tuổi, quốc tịch Anh, có địa chỉ tạm trú tại quận 2, TP.HCM.



Anh là phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines. Vào ngày 8/3, anh là hành khách từ London về Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN10, số ghế 5K. Tuy nhiên, các thông tin lịch trình đi lại và các chuyến bay quốc tế, quốc nội sau đó, hiện bệnh nhân chưa nhớ rõ.

Chung cư nơi bệnh nhân 91 sinh sống bị phong tỏa





Đến ngày 17/3, bệnh nhân bắt đầu ho, sốt và đến



Theo điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 14/3, bệnh nhân có đến quán bar Budha, trước một ngày khi TP.HCM yêu cầu đóng cửa tất cả các quán bar và một số điểm vui chơi khác. Ngày 16/3, bệnh nhân là phi công trên chuyến bay VN272 từ TP.HCM - Hà Nội và VN607 chiều từ Hà Nội - TP.HCM. Từ ngày 13/3 đến 18/3, bệnh nhân lưu trú tại TP.HCM có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí. Đến ngày 17/3, bệnh nhân bắt đầu ho, sốt và đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM khám chiều 18/3. Kết quả chụp X-Quang cho thấy có tổn thương nhu mô phổi phải, khuya 18/3 bệnh nhân nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đến ngày 20/3, mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur TP.HCM cũng cho kết quả tương tự.

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-để bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân và cho cộng đồng, cơ quan chức năng của TP.HCM kêu gọi những khách hàng từng đến quán bar Budha trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 14/3 cần khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm COVID-19.



Đồng thời, cơ quan chức năng TP.HCM đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với những khách hàng từng đến quán bar Budha (trong vòng 14 ngày tính từ 14.3) cũng cần liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe.

Mọi thông tin cần thông báo liên quan những trường hợp nêu trên xin liên hệ đường dây nóng HCDC: 08.6957 7133.





