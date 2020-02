Thông điệp ý nghĩa đằng sau tên gọi chính thức của chủng mới virus corona: COVID-19

Ngày 11/2, tại diễn đàn nghiên cứu và đổi mới toàn cầu tại Geneva (Thụy Sĩ) WHO công bố tên gọi chính thức của chủng mới virus corona là COVID-19.

Người đứng đầu WHO - ông Tedros Ghebreyesus cho biết, quyết định chính thức đặt tên cho chủng mới của virus corona là COVID-19 được đưa ra nhằm tránh sự kì thị về nơi bắt nguồn của virus.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Ảnh: Reuters



COVID-19 bao gồm: “CO” trong tên gọi mới là viết tắt của corona, “VI” viết tắt của virus và “D” viết tắt của từ “disease” (bệnh).

Ông Ghebreyesus cho biết: “Theo hướng dẫn đã được thống nhất giữa WHO, Tổ chức Nông nghiệp, Thực phẩm và Sức Khỏe động vật Thế giới, chúng tôi phải tìm ra một cái tên dễ phát âm, không đề cập đến vị trí địa lý, loài động vật, cá nhân, nhóm người”.

Chủng mới của virus corona từ giờ được gọi là COVID-19 có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus này gây ra bùng phát từ cuối tháng 12/2019 đến nay.

Dịch bệnh do COVID-19 ngày càng lây lan mạnh trên thế giới. Một số nơi nảy sinh tâm lý kỳ thị khi gọi đây là "virus viêm phổi Vũ Hán" hay "virus Vũ Hán" tạo ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế.



Virus corona là một họ gồm nhiều chủng virus khác nhau. Một số chủng chỉ gây các triệu chứng cảm cúm thông thường, một số chủng đã từng gây dịch bệnh đáng sợ cho loài người như Sars (năm 2003) và Mers (2012). Các nhà khoa học cho biết, virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp có nguồn gốc từ Vũ Hán là chủng hoàn toàn mới so với 6 chủng coronavirus mà con người từng xác định được.



Cũng tại diễn đàn ngày 11/2, Tổng Giám đốc WHO cảnh báo rằng "thời gian là điều cốt yếu" trong việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh ra toàn cầu. Ông kêu gọi các nước cần quyết liệt trong cuộc chiến chống virus này.



Ông Tedros nhấn mạnh: "Virus có thể gây hậu quả mạnh mẽ hơn bất cứ hành động khủng bố nào. Đây không chỉ là vấn đề về sức khỏe mà còn là vấn đề về kinh tế, chính trị và xã hội".

WHO đặt tên chính thức cho 2019-nCoV. Video: VNEWS