Thống đốc thứ hai của Italy nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ

Theo thông tin mới nhất từ Reuters, đài truyền hình nhà nước RAI đưa tin, Thống đốc vùng Piedmont của Italy, ông Alberto Cirio, đã xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông trở thành thống đốc vùng thứ hai tại nước này nhiễm bệnh chỉ trong 24 giờ.

Được biết, vùng Piedmont, nằm ở miền Bắc Italy với thủ phủ Turin, là vùng chịu ảnh hưởng nặng thứ tư bởi dịch bệnh COVID-19 tại nước này.

Trước đó, ngày 7/3, Thống đốc vùng Lazio Nicola Zing aretti cũng cho biết ông đã nhiễm bệnh COVID-19.

Theo hãng AFP, hàng triệu người dân ở miền Bắc Italy sẽ bị đặt trong tình trạng buộc phải cách ly từ sáng 8/3, trong bối cảnh chính phủ đã thông qua các biện pháp mạnh mẽ nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona (SARS-CoV-2) chết người đang càn quét toàn cầu. Ngay trên trang Twitter, Thủ tướng Giuseppe Conte cho biết ông đã ký các kế hoạch nhằm siết chặt việc đi lại vào hoặc ra các khu vực rộng lớn ở miền Bắc nước này, bao gồm các thành phố Milan và Venice.

Ông nêu rõ: "Virus corona, cấp độ mới cuối cùng cũng đã được áp dụng".

Theo VOV , nội dung sắc lệnh của Thủ tướng Giuseppe Conte sẽ phong tỏa toàn bộ vùng Lombardy cùng 14 tỉnh khác ở miền Bắc Italy với dân số gần 16 triệu người nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Kể từ ngày 8/3, toàn bộ vùng Lombardy, vùng Veneto cùng một số tỉnh của các vùng Piedmonte và Emilio-Romagna với tổng số dân gần 16 triệu người sẽ bị áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại nghiêm ngặt cho đến ít nhất là ngày 3/4. Đây là các vùng tâm dịch tại Italy và là nơi có các đô thị lớn như Milan, thủ đô tài chính của Ý hay thành phố du lịch nổi tiếng Venise.

Thống kê các số liệu chính thức do Cơ quan phòng vệ dân sự Ý đưa ra, tính đến hết ngày 7/3, nước này đã có 233 ca tử vong và gần 6.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, biến nước này thành ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới và lớn nhất tại châu Âu. Trước đó, Ý chỉ phong tỏa tạm thời một khu vực dân cư có 50.000 dân.

