Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ giết người ở chùa Quảng Ân

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ giết người ở chùa Quảng Ân, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Liên quan đến vụ giết người ở chùa Quảng Ân (khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã phong tỏa toàn bộ ngôi chùa để tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ án.

Trước tính chất nghiêm trọng vụ án, Công an tỉnh Bình Thuận đã báo cáo vụ việc lên Bộ Công an. Ban lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự thành lập tổ điều tra đến Bình Thuận phối hợp với Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Công an đang khám nghiệm hiện trường



Ở một diễn biến liên quan, chiều ngày 24/3, đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận đã chia sẻ thông tin về nạn nhân trong vụ án. Theo vị đại diện này, bệnh nhân Nguyễn Thị Phượng đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện chứ không phải đã tử vong như một số tin tức lan truyền trên mạng.

Còn thi thể của 2 nạn nhân sau khi khám nghiệm tử thi xong đã được bàn giao lại cho gia đình và nhà chùa để tổ chức tang lễ. Theo tin từ trang fanpage “Ban TTTT PG Bình Thuận”, Lễ Nhập kim quan sẽ được diễn ra vào 16h ngày 24/3/2020 (ngày 1/3 Canh Tý). Lễ Tưởng niệm và Di quan vào lúc 5h ngày 26/3/2020 (tức 3/3 Canh Tý).

Về vụ án mạng, như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng tổng hợp, chiều ngày 23/3, người dân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc và một phật tử làm công quả tại chùa là Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) tử vong với nhiều vết máu trên người.

Chùa Quảng Ân

Tại hiện trường, người dân còn phát hiện một nạn nhân khác bị thương là bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ Yến), làm phụ bếp trong chùa. Nạn nhân này sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó vụ việc được trình báo cơ quan điều tra. Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường. Tại hiện trường phát hiện nhiều vết máu trong căn phòng nhỏ văng khắp nền nhà. Tuy nhiên, đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn. Một số tài sản cá nhân của nạn nhân vẫn còn nguyên.

Hiện vụ án đang được điều tra , làm rõ.

Chiều tối qua, nhiều người dân có mặt tại chùa Quảng Ân theo dõi vụ án

Nga Đỗ (t/h)