Thông tin mới nhất bão số 8 ngày 28/12

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão số 8 di duyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 29/12, vị trí trung tâm của vùng áp thấp rơi vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Nam. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).



Hướng đi của bão số 8. Ảnh: NCHMF

Sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, do ảnh hưởng của bão số 8 khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông sáng nay (28/12) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-5m; biển động rất mạnh.



Trong 24 giờ sắp tới, vùng nguy hiểm trên biển Đông do ảnh hưởng của bão số 8 là từ vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông đến kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro do thiên tai của bão là cấp 3.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh , trong ngày hôm nay (28/12) vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh.