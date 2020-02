Cập nhật thông tin mới nhất tình hình truy bắt nghi phạm xả súng bắn chết 4 người ở sới bạc Củ Chi

Lê Quốc Tuấn, Tuấn Thủy hay còn gọi là Tuấn Khỉ (SN 1987 ngụ huyện Củ Chi ) là thượng úy cán bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư Pháp - Nhà tạm giữ Công an quận 11 và cũng là người nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương.

Thông tin từ Zing.vn cho biết, hiện có khoảng 100 chiến sĩ đang túc trực tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Các nhà chức trách nhận định, có thể Tuấn Khỉ đã rời xã Trung An; do đó quân số còn lại đang được tỏa ra các địa phương khác để lần theo dấu vết nghi can.





Thậm chí, có thông tin cho rằng một người mặc áo sọc màu trắng đen, quần kaki màu đen giống đối tượng chạy xe máy Exciter mang biển kiểm soát 70G1 qua địa bàn huyện Đức Huệ, Long An, hướng về biên giới. Dù thông tin này chưa chắc chắn, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn tham khảo để mở rộng địa bàn truy bắt.

Cụ thể, phạm vi mở rộng bao gồm các tỉnh lân cận: Bình Dương , Bình Phước, Tây Ninh. Lo ngại Tuấn khỉ có thể tìm đường tẩu thoát sang Campuchia, Bộ Tư lệnh Biên phòng chỉ đạo hướng chính diện có khả năng Tuấn Khỉ lẩn trốn là Tây Ninh, Bình Phước, Long An. Ngoài việc phát tờ rơi hình ảnh đối tượng, Công an các địa phương lân cận TP.HCM còn chủ động tập trung lực lượng hỗ trợ truy lùng đối tượng tại khu vực giáp ranh.



Báo SGGP thông tin, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký công văn hỏa tốc gửi trưởng các phòng, trại, trưởng công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn. Đặc điểm của đối tượng bao gồm: cao 1,66m, nặng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, giọng miền Nam. Đối tượng này cầm theo súng AK dạng báng xếp - cũng chính là vũ khí gây án.





Thời điểm hiện tại, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh thành phía nam tiếp tục truy lùng nghi can. Theo đó, công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương đặc biệt khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với đối tượng này. Nếu ai phát hiện, tuyệt đối không tự ý hành động, bắt giữ mà phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất. Ngoài ra, người dân không nên tụ tập tại các khu vực nguy hiểm, không cản trở hoạt động truy bắt đối tượng của lực lượng chức năng.





Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội biên phòng chia sẻ trên Zing.vn cho biết: Hiện tại các đồn, trạm biên phòng đã tăng cường quân số, tăng tuần tra để truy bắt nghi can. Riêng Tây Ninh có 15 đồn, 16 trạm đều tăng cường quân ra biên giới, phối hợp với cả Campuchia để truy bắt đối tượng.



Your browser does not support HTML5 video.

Cảnh sát vẫn chốt chặn ở Củ Chi, tìm nghi can bắn chết 5 người. Nguồn: Zing .vn



Thùy Nguyễn (t/h)