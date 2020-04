Hàng loạt trường đại học, cao đẳng công bố lịch đi học trở lại

Tính đến ngày 28/4, hàng loạt trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã có thông báo mới nhất về lịch đi học trở lại của sinh viên.

- Trường ĐH Nông lâm TP.HCM: Giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động của trường và lịch học tập trung tại trường của học kỳ 2, năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu từ ngày 4/5; lịch học tập trung của toàn sinh viên trong trường sẽ bắt đầu từ ngày 11/5.

- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM: Từ ngày 4/5-10/5 giảng viên, sinh viên tiếp tục dạy và học trực tuyến. Tiếp đến sinh viên có mặt ở trường để tham gia các hoạt động học tập cùng với trợ lý giảng dạy và giảng viên từ 11/5-31/5. Sinh viên toàn trường trở lại học bình thường theo thời khóa biểu từ 1/6.





- Trường ĐH Luật TP.HCM: Sinh viên các lớp chất lượng cao và Anh văn pháp lý của khóa 41 và sinh viên hệ chính quy văn bằng 2, sinh viên hệ vừa làm vừa học đi học từ 4/5. Tất cả sinh viên hệ chính quy đại trà thuộc khóa 41 đi học từ 11/5; tất cả sinh viên hệ chính quy đại trà khóa 40 (ngành quản trị - luật) và khóa 41 (trừ ngành quản trị - luật) đi học từ 18/5.

Ảnh minh họa.

- Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: Dự kiến đón sinh viên trở lại học từ ngày 11/5.

- Trường ĐH Quốc gia TP.HCM: Toàn bộ các cơ sở đào tạo thuộc hế thống Đại học Quốc gia TP.HCM gồm Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế luật, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn, Khoa Y... sẽ đón sinh viên đi học lại bình thường từ 18/5; thực hiện hình thức giảng dạy trực tuyến.

Từ 4/5, các đối tượng đi học lại trước bao gồm nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên năm thứ tư; sinh viên thuộc các khối lớp thực hành, thực tập; sinh viên một số lớp ôn tập để thi cuối kỳ.

- Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: Toàn bộ sinh viên, học viên tập trung trở lại từ ngày 11/5.



- Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức: Sinh viên tiếp tục nghỉ hết 10/5, lịch đi học sẽ thông báo sau.



- Trường ĐH Ngoại thương: Sinh viên, học viên các loại hình/bậc đào tạo tại 3 cơ sở của trường (Hà Nội, Quảng Ninh, TP.HCM) học tập trung từ ngày 11/5; các cơ sở vẫn tiếp tục triển khai các hoạt động giảng dạy trực tuyến đến hết ngày 10/5.



- Trường ĐH Quốc gia Hà Nội: Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội đã ra quyết định sinh viên sẽ đi học lại vào ngày 18/5.

- Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội: Học viên, sinh viên các lớp Văn bằng 2, Thạc sĩ đi học trở lại tại trường từ ngày 9/5, còn sinh viên các khoá 5, 6, 7 hệ ĐH chính quy đi học trở lại từ ngày 11/5.

Ảnh minh họa.

- Trường ĐH Xây dựng Hà Nội: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Y dược TP.HCM: Dự kiến sinh viên học tập trung tại trường vào đầu tháng 5 tới.

- Trường ĐH Công nghệ TP.HCM: Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020 (bao gồm cả học và thi) sẽ bắt đầu từ ngày 04/5/2020.

- Trường ĐH Y Dược Hải Phòng: Sinh viên trở lại học vào ngày 27/4.

- Học viện Tòa án: Sinh viên trở lại trường học tập trung vào ngày 4/5.

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Thời gian giảng dạy và học tập trở lại từ 4/5.

- Trường ĐH Huế: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam: Sinh viên năm 5 các khoa và năm thứ 4 đi học trở lại vào ngày 27/4, các sinh viên còn lại tập trung học vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.







- Trường ĐH FPT: Sinh viên trở lại tập trung học vào ngày 18/5.

- Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.



- Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai): Nếu tỉnh cho phép, dự kiến sinh viên sẽ đi học lại từ ngày 4/5.





- Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.





- Trường ĐH Tôn Đức Thắng: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.





- Trường ĐH Thái Nguyên: Sinh viên tập trung học vào ngày 4/5.





- Trường ĐH Việt Bắc: Dự kiên sinh viên quay trở lại học tập bình thường từ 18/5.





- Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Y tế Kỹ thuật Bình Dương: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh : Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Đà Lạt: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Buôn Ma Thuột: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Lâm Nghiệp: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

- Trường ĐH Đà Nẵng: Sinh viên học tập trung tại trường vào ngày 4/5.

Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục cập nhật thêm...

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh đi học trở lại. Nguồn: VTC Now

Thùy Nguyễn (t/h)