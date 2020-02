Thông tin mới nhất về nguyên nhân phó trưởng công an huyện chết trong nhà nghỉ

Sau gần một ngày tích cực điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ việc phó trưởng Công an huyện Phong Điều tử vong trong nhà nghỉ.

Liên quan đến vụ việc phó trưởng công an huyện Phong Điền tử vong trong nhà nghỉ, danh tính phó trưởng công an huyện là trung tá Hồ Thanh H.. Trung tá H. tử vong vào tối ngày 25/2.

Theo tin từ VOV, sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra bước đầu xác định, trung tá H. tử vong do đột tử. Sự việc sau đó đã được thông tin đến gia đình nạn nhân.

Cơ quan chức năng đã đưa thi thể của trung tá H. về nhà xác để tiến hành một số bước khám nghiệm liên quan khác. Khi nào khám nghiệm tử thi xong sẽ bàn giao thi thể về cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Nhà nghỉ ở huyện Phong Điền - nơi phát hiện thi thể phó trưởng Công an huyện

Ông Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Liên quan đến sự việc này, tối cùng ngày, đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, điều tra vụ việc để nhanh chóng xác định được nguyên nhân tử vong.

Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 18h30 ngày 25/2, chủ nhà nghỉ ở huyện Phong Điền phát hiện ông H. tử vong trong phòng nghỉ. Chủ nhà nghỉ đã ngay lập tức trình báo sự việc đến cơ quan chức năng huyện.

Hiện trường vụ việc là ở một căn phòng thuộc tầng 2 của nhà nghỉ. Trong quá trình tra án, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều vật dụng cá nhân của ông H. để phụ vụ điều tra. Đồng thời, thông báo sự việc đến gia đình nạn nhân

Nga Đỗ (t/h)