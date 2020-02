Thông tin mới nhất về nữ bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 lây cho nhiều người ở Vĩnh Phúc

Theo đó, vào chiều ngày 14/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức cuộc họp báo về "Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19" trên địa bàn tỉnh.

Trong nội dung buổi họp, đại diện các cơ quan chức năng Vĩnh Phúc đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết về dịch COVID-19 trên địa bàn, cũng như trả lời các câu hỏi của phóng viên. Tại đây, phóng viên báo ANTĐ nêu câu hỏi về trường hợp của nữ bệnh nhân N. Dự (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), kết quả xét nghiệm của chị này có gì đặc biệt. Trả lời với báo chí, ông Nguyễn Thanh Hải- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trường hợp trên có thể coi là đặc biệt, đang được các nhà khoa học nghiên cứu.

Ông Nguyễn Thanh Hải trả lời câu hỏi của báo chị (Ảnh: ANTĐ)

Thông thường, một bệnh nhân nhiễm COVID-19 chỉ lây cho 1,5-2,5 người, trong khi đó, chị Dự lại lây cho 5-6 người. "Có thể nồng độ virus trong cơ thể của bệnh nhân rất cao, nên mức độ lây nhiễm nhiều hơn", ông Hải nhận định.

Theo như thông tin, chị Dự là một trong số 8 người thuộc đoàn tập huấn đi Vũ Hán (Trung Quốc) về nước ngày 17/1. Sau khi được xác nhận dương tính với virus corona chủng mới, nữ bệnh nhân này bị cho là nguồn lây nhiễm, khiến nhiều người thân quianh chị cũng bị mắc COVID-19.

Trao đổi về công tác phòng chống dịch bệnh, ông Lê Duy Thành- Phó chủ tịch UBND tỉnh, cho biết ngay khi phát hiện ca đầu tiên là nữ công nhân người xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc đã chỉ đạo rà soát trong toàn tỉnh, lên danh sách những nhóm người cần giám sát.

Đến nay tỉnh Vĩnh Phúc đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Thanh Niên)

Lực lượng công an tỉnh đã tiến hành điều tra lịch trình di chuyển từng người trở về từ vùng có dịch và các tỉnh của Trung Quốc, để từ đó lập sơ đồ di chuyển, kết hợp sàng lọc, xét nghiệm… sau đó chi chia thành 4 nhóm. Bao gồm: những người đã nhiễm virus; người tiếp xúc gần; người trở về từ vùng có dịch và người từng tiếp xúc với những nhóm nói trên.

Đồng thời, tại xã Sơn Lôi, UBND tỉnh đã lập 12 chốt để cách ly, theo dõi Sức Khỏe người dân. Qua rà soát tại các khu công nghiệp của tỉnh, có 87.000 công nhân làm việc, tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp đo thân nhiệt cho toàn bộ số lao động này. Vĩnh Phúc cũng xác định và giám sát được những chuyên gia từ 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc đang làm việc tại đây.

“Đến giờ phút này, chúng tôi có thể tự tin khẳng định, dịch bệnh do vi rút Covid-19 ở Vĩnh Phúc đã được kiểm soát tốt bằng nhiều biện pháp mạnh”, ông Thành nói.'

