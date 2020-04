Nhiều trường đại học liên tục thay đổi phương án tuyển sinh năm 2020

Nhiều trường đại học thay đổi phương án tuyển sinh



Trường Đại học Kinh tế quốc dân có buổi họp bàn điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh cho phù hợp trong chiều 22/4 ngay sau khi Thủ tướng chấp thuận phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GD&ĐT đề xuất.

PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, năm nay trường sẽ tuyển sinh theo các phương thức là Xét tuyển thẳng và Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Đến 8h tối hôm nay (23/4), Trường sẽ tổ chức thông báo trực tuyến về kế hoạch xét tuyển cụ thể đến các thí sinh và phụ huynh. Ông Triệu cho rằng, kết quả thi tốt nghiệp THPT là tiêu chí mà các trường có thể hoàn toàn sử dụng để xét tuyển đại học.

Liên quan đến vấn đề tuyển sinh 2020, Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cũng đã chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2020. Việc tuyển sinh 2020 của trường gồm 3 phương án gồm: (1) Xét tuyển thẳng các đối tượng đáp ứng tiêu chí quy định của Bộ GD-ĐT và ĐHQGHN; (2) Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và (3) Xét tuyển hồ sơ thí sinh.

Trong đó, bài thi kiểm tra các năng lực cơ bản của thí sinh gồm: toán (90 phút); bài viết luận (60 phút); ngoại ngữ (60 phút) và khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội (60 phút). Ngoại trừ bài luận thi viết, các bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên giấy theo thang điểm 100. Dự kiến thời gian tổ chức thi là vào cuối tháng 7/2020.



Bên cạnh đó, trường Đại học Ngoại thương cho biết, đơn vị có thể phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi; trường Đại học Thương mại sẽ lấy kết quả từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, cùng với đó sẽ xác định một số tiêu chí phụ để bổ sung cho xét tuyển.



Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực tại trường từ 13h ngày 25/7/2020. Hình thức là thi trắc nghiệm kết hợp tự luận trên giấy. Các trường hợp được ưu tiên và tuyển thẳng bao gồm: Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên như đối với xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia trong cùng hệ thống; xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt điểm SAT, ACT, A-Level cao và những thí sinh đạt những thành tích cao, năng khiếu đặc biệt khác (ngoài diện tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo quốc tế).

Ngoài ra, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cũng sẽ được cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển (không áp dụng đối với thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Anh).

GS Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường khối ngành sức khỏe cho biết, Hội đồng Hiệu trưởng các trường khối ngành Sức Khỏe cũng đang bàn tính đến phương án tổ chức một kỳ thi chung, tuy nhiên thời gian chuẩn bị gấp gáp nên dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn.



Điểm mới trong tuyển sinh của Học viện Tài chính năm nay



Theo Đề án tuyển sinh năm 2020, Học viện Tài chính có tổng chỉ tiêu là 4.200 học viên. Theo Đại diện của Học viện, phương án tuyển sinh của trường không có nhiều thay đổi so với những năm trước. Học viện sẽ xem xét bổ sung và điều chỉnh thức thi riêng hay phối hợp tổ chức thi sau khi Bộ GD-ĐT điều chỉnh Quy chế tuyển sinh năm 2020.

Các phương án tuyển sinh của học viện năm 2020 là gồm 4 điều chính: (1) Xét tuyển thẳng và ưu tiên cộng điểm theo quy định của Bộ GD-ĐT; (2) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT; (3) Xét tuyển căn cứ kết quả thi THPT năm 2020; (4) Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT năm 2020.

Đề án tuyển sinh 2020 của Học viện cũng nêu rõ: Những đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng học sinh giỏi ở bậc THPT là các thí sinh tốt nghiệp THPT trên toàn quốc có hạnh kiểm 3 năm đạt loại tốt (không xét thí sinh tốt nghiệp theo hình thức Giáo dục thường xuyên), có đủ sức khỏe theo quy định.



Đối với các hệ đại học vừa làm vừa học, đại học văn bằng 2 (chính quy, VLVH), Liên thông đại học (chính quy, VLVH) theo quy định mới, với tổng cộng 240 chỉ tiêu cho các chuyên ngành Quản trị kinh doanh , Tài chính – Ngân hàng và Kế toán. Đối với hệ Đại học Văn bằng 2 (ĐHVB2) và Liên thông đại học (LTĐH), Học viện Tài chính dự kiến có 720 chỉ tiêu.



Đại học Công nghiệp TP.HCM tăng chỉ tiêu xét đánh giá năng lực và học bạ



TS Nguyễn Trung Nhân – trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết vào trưa 23/4: Sau khi họp xong, trường quyết định công bố đề án tuyển sinh mới gồm 4 phương thức xét tuyển gồm:





1. Xét tuyển thẳng (dự kiến 10% chỉ tiêu) đối với học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố (môn đạt giải có trong tổ hợp xét tuyển); học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển; học sinh trường chuyên có điểm học lực lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ khá trở lên; học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương trong thời gian còn hiệu lực tính đến ngày 31/7/2020.

Đại học Y Dược Hải Phòng đã đề nghị cho sinh viên trường đi học trở lại từ 27/4.

2. Sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (dự kiến dành 30% chỉ tiêu), xét điểm các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.50 điểm. Điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển được tính như sau: (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12)/3.





3. Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (dự kiến dành 40% chỉ tiêu).

4. Sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2020 (dự kiến dành 20% chỉ tiêu).

Tại Phân hiệu Quảng Ngãi, trường sử dụng 3 phương thức xét tuyển, trong đó 1 và 3 giống như trên, chỉ có phương thức 2 là khác gồm: Sử dụng kết quả học tập THPT lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 (55% chỉ tiêu), xét điểm các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 18.00 điểm.





Đại học Tài chính – marketing xét kết quả thi năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội



Tin tức mới nhất ngày 23/4, theo TS Đặng Thị Ngọc Lan (Phó hiệu trưởng Đại học Tài chính – marketing) cho biết: "Đề án tuyển sinh mới của trường được điều chỉnh theo hướng giảm mạnh chỉ tiêu xét dựa trên điểm thi THPT trong tổng số 4.500 chỉ tiêu bậc đại học. Đặc biệt, năm nay ngoài việc sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, nhà trường còn sử dụng thêm kết quả kỳ thi năng lực năm 2020 do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức".

Trường gồm các phương thức xét tuyển sau: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT tối đa 60% chỉ tiêu; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi của ĐH Quốc gia Hà Nội và kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM tối đa 15%; Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tối đa 25% chỉ tiêu; Đối với ưu tiên xét tuyển thẳng trường áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2020, 2019 và 2018; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh nước ngoài.

Đại học đầu tiên cho sinh viên đi học lại vào cuối tháng 4

Mới đây, Đại học Y Dược Hải Phòng đã đề nghị cho sinh viên trường đi học trở lại từ 27/4. Theo đó, các khoa và bộ môn sẽ chủ động bố trí và sắp xếp lịch giảng dạy theo kế hoạch cho các lớp sinh viên.





Đối với lịch thi kết thúc học phần, các khoa, bộ môn, Trung tâm Kiểm tra và Quản lý chất lượng giáo dục chỉ sắp xếp lịch thi cho sinh viên kể từ ngày 4/5.



