Được quyền tự chủ tuyển sinh, trường đại học đầu tiên công bố 5 phương thức xét tuyển

Nếu dịch bệnh COVID-19 kéo dài, Bộ GD&ĐT có thể tính tới việc dừng kỳ thi THPT quốc gia 2020. Kéo theo đó, nhiều trường cao đẳng, đại học sẽ bị ảnh hưởng do nhiều trường từ trước đến nay vẫn xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi này.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, các cơ sở giáo dục đại học luôn phải chủ động để có những phương thức tuyển sinh phù hợp. Nếu dịch kết thúc sớm, học sinh đi học lại bình thường thì kỳ thi THPT quốc gia vẫn sẽ được tổ chức, phương án tuyển sinh cũng sẽ không thay đổi so với mọi năm.

Ông Phúc cũng cho biết, theo Luật Giáo dục Đại học tuyển sinh là quyền tự chủ của các sơ sở giáo dục đại học. Những năm gần đây, các cơ sở đã thực hiện những quyền tự chủ tuyển sinh với các hình thức đa dạng như tổ chức kỳ thi riêng, sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, xét học bạ…



Trong cuộc họp với các bộ, ngành trung ương về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào ngày 21/4 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, liên quan đến công tác tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2020, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, việc tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp năm nay do các trường tự chủ thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục đại học, gắn với lộ trình đổi mới giáo dục đại học trong những năm qua.



Do đó, các trường có thể chủ động thi tuyển theo nhiều đợt và bằng nhiều hình thức. Bằng cách này sẽ hạn chế tình trạng thí sinh và



Thực tế, công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng những năm gần đây chỉ có khoảng 10% các trường top trên hình thành nhóm có tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng hoặc sử dụng các chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; các trường còn lại kết hợp xét tuyển qua học bạ và căn cứ kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đầu vào… Do đó, các trường có thể chủ động thi tuyển theo nhiều đợt và bằng nhiều hình thức. Bằng cách này sẽ hạn chế tình trạng thí sinh và gia đình tập trung tại các tỉnh thành lớn, gây căng thẳng xã hội và lãng phí tiền của. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các trường tổ chức tuyển sinh theo quy định của Pháp luật

Mới đây, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng vừa công bố dự kiến các phương thức tuyển sinh đại học năm 2020.

Theo ý tưởng ban đầu, nhà trường vẫn giữ nguyên 5 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2020 từ 50% - 72% tổng chỉ tiêu, ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM từ 15% đến 25% tổng chỉ tiêu, xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT khoảng 3% tổng chỉ tiêu, xét tuyển theo kết quả kỳ đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức từ 10% đến 50% tổng chỉ tiêu và xét tuyển thí sinh là người nước ngoài hoặc tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài khoảng 1% tổng chỉ tiêu.

Ông Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cho biết, nếu kỳ thi THPT chỉ để xét tốt nghiệp thì phương thức xét tuyển từ kết quả thi THPT sẽ được điều chỉnh là "sử dụng kết quả thi THPT kết hợp với điểm học bạ"; các phương thức còn lại vẫn giữ nguyên.

Ông Thắng nhận định, kỳ thi THPT vẫn có sự đánh giá kết quả học tập của học sinh, là một cơ sở tốt để xét tuyển cao đẳng đại học. Cũng theo ông Thắng, nếu giảm môn thi THPT sẽ khiến các tổ hợp môn tuyển sinh sẽ bị ảnh hưởng và mức độ tuỳ thuộc vào môn học bị cắt giảm.





Tuy nhiên, ông Thắng nhận định, điểm học tập các môn học ở bậc THPT mới là quan trọng. Bên cạnh đó, không nên quá nặng nề chuyện tổ hợp môn thi do nhiều trường, nhiều ngành yêu cầu thí sinh năng lực, có kiến thức tổng hợp, khả năng tự học, đam mê, cần cù, tư duy logic, nhận thức xã hội...



Thùy Nguyễn (t/h)