Triều Tiên công bố thư chúc mừng ông Kim Jong-un gửi tổng thống Nam Phi ngày 27/4

Thông tin mới nhất liên quan đến Chủ tịch Triều Tiên Tiên Kim Jong-un, hôm 27/4 hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đã công bố lá thư do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi đến Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa để chúc mừng ông vào Ngày Tự do. Đặc biệt, trên lá thư đề ngày là 27/4.

Đây chính là thông báo thứ tư đăng trên truyền thông nhà nước Triều Tiên có liên quan tới ông Kim Jong-un kể từ 12/4 - thời điểm các thông tin về việc ông Kim có thể không khỏe, mới phẫu thuật, thậm chí là nguy kịch bắt đầu xuất hiện.



Được biết, đây chính là thời điểm bùng lên hàng loạt các đồn đoán sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi ông bỗng dưng "mất tích" bí ẩn kẻ từ lần gần nhất xuất hiện trên truyền thông là ngày 11/4. Thậm chí, ông Kim còn vắng mặt trong ngày lễ quan trọng nhất năm tại Triều Tiên càng khiến nhiều người lo lắng và suy đoán về Sức Khỏe của ông.



Liên quan đến vấn đề này, Zing.vn dẫn lại thông tin từ CNN cho biết, trong bức thư chúc mừng gửi ông Ramaphosa, nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ sự tin tưởng về sự phát triển không ngừng cề tình hữu nghị giữa 2 quốc gia kèm theo lời chúc mừng Ngày Tự do (Freedom Day) của Nam Phi vào ngày 27/4.

Theo PLO, CNN cũng không thể xác minh độc lập được tính xác thực của lá thư trong bối cảnh xuất hiện nhiều lời đồn đoán và thông tin mâu thuẫn về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un.





Trước đó vào ngày 26/4, đài phát thanh Triều Tiên cho biết, ông Kim đã đã gửi lời tri ân đến các công nhân đang làm việc ở Samjiyon, thuộc tỉnh Ryanggang, nằm ở phía bắc Triều Tiên và dưới chân ngọn núi thiêng Paektu.



Cùng ngày, trang 38 North (trụ sở ở Washington chuyên theo dõi Triều Tiên) cũng đã công bố bức ảnh vệ tinh chụp một đoàn tàu đặc biệt và khẳng định, có thể nhà lãnh đạo Triều Tiên đang nghỉ dưỡng ở Wonsan từ ngày 21/4 chứ không phải 15/4.



Ông Moon Chung-in (cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in) trả lời hãng CNN hôm 26/4 đã bác bỏ những đồn đoán thất thiệt về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Cụ thể, ông Moon nhấn mạnh: "Chúng tối vẫn nhất quán với quan điểm rằng ông Kim Jong-un vẫn còn sống và khỏe mạnh. Ông ấy đã ở lại Wonsan từ ngày 13/4 và không có bất kỳ hoạt động khả nghi nào cho tới thời điểm hiện tại".

