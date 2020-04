'Lộ diện' 10% các trường đại học có thể tổ chức thi tuyển sinh riêng trong năm nay

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, dịch bệnh COVID-19 đã khiến kỳ thi THPT Quốc gia chịu một số bị động dù đã được làm rất bài bản. Nếu được tổ chức trước 1/7, nó vẫn mang tên là kỳ thi THPT Quốc gia theo đúng lộ trình và đúng luật; nếu tổ chức sau 1/7, sẽ chuyển sang tên gọi là Kỳ thi xét tốt nghiệp THPT.



Do cắt giảm chương trình nên học sinh sẽ "thi gì học nấy", giảm độ khó và độ phân hóa. Nhiệm vụ chính của kỳ thi là phục vụ tốt nghiệp nên bài thi tổng hợp chỉ có một đầu điểm. Kỳ thi hoàn toàn có thể đảm bảo tính trung thực vì đề chủ yếu theo hình thức trắc nghiệm, sử dụng công nghệ phần mềm, chấm thi trên máy, gắn thêm camera... nên cũng không nhất thiết phải cử giảng viên ĐH về trông thi.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Sau khi chấm xong trắc nghiệm và đối chiếu điểm học bạ, các tỉnh thành sẽ công khai điểm học bạ. Khi có kết quả thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành phân tích, đánh giá, công khai dữ liệu so sánh giữa phổ điểm học bạ và phổ điểm thi tốt nghiệp của các địa phương để dư luận giám sát.



Liên quan đến vấn đề tuyển sinh 2020, báo ANTĐ dẫn lại lời Phó Thủ tướng cho biết, hiện tại chỉ có khoảng 10% trường top trên tự tổ chức thi, và khối y dược, an ninh, quốc phòng có đặc thù tuyển sinh; còn lại vẫn lấy theo kết quả kỳ thi này để xét tuyển và khoảng 25% trường sẽ xét học bạ.



Theo đó, năm nay khác mọi năm ở chỗ; nếu các năm trước tất cả các trường đều tổ chức thi thì năm nay, chỉ một số trường top đầu mới tổ thức thi mà thôi. Bên cạnh đó, các trường top giữa có thể liên kết với các trường top trên để lấy kết quả tuyển sinh.

Ảnh minh họa.



Điều này đúng theo xu thế đổi mới đại học và theo Phó Thủ tướng, hiện nay việc vào đại học đã dễ dàng hơn những năm trước. Các trường đại học có thể tuyển sinh thành nhiều đợt trong năm, không nhất thiết phải thông qua điểm thi mà có thể xét dựa trên năng khiếu đặc biệt của thí sinh.



Chia sẻ thêm về vấn đề tuyển sinh 2020, ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết, hiện nay có khoảng 10% các cơ sở giáo dục đại học top trên đã có phương án tuyển sinh; một số cơ sở giáo dục đại học khác đồng thời đã công nhận phương thức đánh giá của những trường này.



Ngoài ra, nhiều trường cũng có xu hướng kết khối lại, tuyển sinh theo cụm trường; các trường cũng có thể sử dụng kết quả học bạ, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.



Your browser does not support HTML5 video.

Độ khó đề thi THPT Quốc gia 2020 sẽ được giảm rõ rệt?



Thùy Nguyễn (t/h)