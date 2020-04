ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức thi tại ba tỉnh thành, ĐH Việt Đức tuyển sinh bằng 3 phương thức

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh tại Hà Nội, Thanh Hóa, Sơn La



Liên quan đến thông tin tuyển sinh đại học 2020, báo Tuổi Trẻ Online dẫn lại lời của PGS Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội - cho biết, Trường quyết định tổ chức tuyển sinh đại học 2020 tại ba tỉnh thành Hà Nội, Thanh Hóa, Sơn La thay vì tổ chức thi tại trường như trước đó.

Quyết định này để thuận tiện hơn cho thí sinh. Dự kiến, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 25/7. Hình thức thi sẽ là trắc nghiệm kết hợp với tự luận ngắn trong một buổi với thời gian làm bài 180 phút, riêng đối với các ngành ngôn ngữ Anh thời gian làm bài 210 phút.

Đầu tháng 5, Trường dự kiến sẽ công bố đề cương và mẫu đề thi, tổ chức hướng dẫn online cho các thí sinh.

Nội dung thi tuyển sinh 2020 của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội:

Đối với khối kỹ thuật, kinh tế: Thi một buổi trên giấy với 3 môn toán (85 - 90 phút), đọc hiểu (30 - 35 phút) và môn thứ ba (60 phút). Tổng thời lượng bài thi 180 phút.

Đối với ngành ngôn ngữ Anh: Thi một buổi với bài thi trên giấy 2 môn toán (85 - 90 phút) và đọc hiểu (30 - 35 phút), tổng thời lượng bài thi trên giấy 120 phút; môn thứ ba là tiếng Anh (90 phút) thi trên máy tính.

Tất cả các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, riêng môn toán có 2/3 trắc nghiệm và 1/3 tự luận (tự luận ngắn làm trực tiếp lên bài thi có đề và ô trống).

Các trường hợp được tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên gồm: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được miễn thi tiếng Anh và quy đổi điểm theo quy định của trường; thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên như đối với xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia trong cùng hệ thống; Xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt điểm SAT, ACT, A-Level cao và những thí sinh đạt những thành tích cao, năng khiếu đặc biệt khác (ngoài diện tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo quốc tế).

Bên cạnh đó, thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển (không áp dụng đối với thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngôn ngữ Anh).



Đại học Việt Đức tuyển sinh bằng 3 phương thức

Trường ĐH Việt Đức sẽ có kỳ thi riêng để kiểm tra năng lực TestAs do Viện Khảo thí TestDAF, CHLB Đức cung cấp, xây dựng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Kỳ thi này để đánh giá kỹ năng nhận biết, tư duy suy luận logic và xử lý vấn đề của thí sinh. Khi tham gia thi, thí sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi hay từ điển.

Ảnh minh họa.

Kỳ thi riêng theo đề thi TestAS diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7. Ngày 18/7, sáng thí sinh làm bài thi cơ bản dưới dạng trắc nghiệm trong 110 phút còn chiều làm bài thi chuyên ngành 145 đến 150 phút. Trong ngày 19/7, thí sinh làm bài kiểm tra tiếng Anh trên máy tính (bài thi onSet) - những thí sinh đạt yêu cầu tiếng Anh đầu vào không phải thi ngày này.

Đây cũng chính là phương thức tuyển sinh chính của nhà trường trong 10 năm qua. Thí sinh dự thi nộp hồ sơ đến hết ngày 15/6 tại cổng thông tin đăng ký dự thi của nhà trường apply.vgu.edu.vn.

Trường ĐH Việt Đức xét tuyển thẳng với những thí sinh đã đạt yêu cầu tiếng Anh đầu vào của trường và thuộc nhóm sau: Thí sinh thuộc đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải chính thức trong Kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia hoặc các cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD-ĐT; thí sinh có chứng chỉ AS/A-Level, SAT, ACT, TestAS, IBD, IGCSE, WACE đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của trường, theo Vietnamnet.

