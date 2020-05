Trường ĐH Công nghệ TP.HCM hủy kỳ thi riêng, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính công bố đề án mới

Tin tức mới nhất ngày 14/5, tờ Thanh Niên dẫn lại thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM sáng cùng ngày cho biết, trường đã chính thức công bố phương án tuyển sinh 2020. Theo phương án năm nay, trường quyết định hủy kỳ thi riêng.



Nói về việc hủy bỏ kỳ thi, thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Phó Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông nhà trường cho biết, sự thay đổi lớn nhất trong phương thức tuyển sinh chính thức của trường năm 2020 so với đề án dự kiến trước đó chính là việc trường không tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng.

Thạc sĩ cũng cho biết, việc tạm ngưng tổ chức kỳ thi tuyển sinh năm nay do ảnh hưởng của COVID-19, thời gian chuẩn bị kỳ thi khá ngắn nên có thể không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu, việc hủy kỳ thi cũng giúp việc chuẩn bị cho các kỳ thi riêng năm sau được hiệu quả, chu đáo hơn.



Như vậy, Đại học Công nghệ TP.HCM năm 2020 chỉ xét tuyển 6.600 chỉ tiêu trình độ đại học chính quy cho 47 ngành đào tạo (2 ngành dự kiến). Cụ thể, trường sẽ áp dụng 3 phương thức xét tuyển độc lập bao gồm: xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM và xét tuyển học bạ (điểm trung bình lớp 12 hoặc điểm trung bình lớp 11 + học kỳ 1 lớp 12).

Cũng trong sáng 14/5, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đã công bố chính thức đề án tuyển sinh năm 2020. Theo đề án này, trường sẽ thực hiện đồng thời 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (60% chỉ tiêu), xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM (5% chỉ tiêu), xét tuyển học bạ theo điểm trung bình lớp 12 tổ hợp 3 môn, xét tuyển học bạ theo điểm trung bình 5 học kỳ (lớp 10, lớp 11 + học kỳ 1 lớp 12).

Năm 2020, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM có tổng chỉ tiêu là 2.790 cho 25 ngành đào tạo.



Hiện tại, ngoài Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thì các trường đại học tư thục khác ở TP. HCM thông báo tổ chức kỳ thi riêng trước đó vẫn chưa thay đổi quyết định.

