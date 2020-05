Đã tìm thấy 2 bé trai sinh đôi mất tích ở Bình Phước

Tin tức mới nhất ngày 1/5, đến 10h cùng ngày, người nhà hai bé trai sinh đôi Nguyễn Võ Anh Kỳ và Nguyễn Võ Anh Kiệt (7 tuổi) xác nhận với VTC News rằng gia đình tìm được hai bé ở khu rẫy khá gần nhà.

Người nhà 2 bé cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy con ở khu rẫy thuộc xã Long Giang (thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Các cháu chỉ đi lạc vào sâu trong vườn rẫy, may mắn không có chuyện bắt cóc".

Hai bé trai sinh đôi được chính quyền địa phương và người dân tìm thấy tại một chòi lá nằm trong một khu vườn điều của người dân.





Liên quan đến vụ việc, ông Trần Văn Thôi - Chủ tịch UBND xã Long Giang (thị xã Bình Long, Bình Phước) chia sẻ, hai bé trai sinh đôi được chính quyền địa phương và người dân tìm thấy tại một chòi lá nằm trong một khu vườn điều của người dân.

Khu vực này cách nhà hai bé gần 2 km. Khi tìm thấy, 2 bé có biểu hiện Sức Khỏe ổn nhưng tâm lý có phần hoảng sợ.



Báo Pháp luật TP. HCM dẫn lại lời ông Thôi cho biết thêm, một số người dân khẳng định có một người đàn ông có dấu hiệu bị bệnh tâm thần đã dẫn hai bé vào đây. Tuy nhiên, sau đó người này bỏ đi đâu không rõ. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, nguyên nhân của vụ việc.

Hình ảnh 2 bé được gia đình chia sẻ.



Như Sức khỏe Cộng đồng đã đưa tin, trước đó gia đình nạn nhân cùng cộng đồng mạng xôn xao chia sẻ vụ việc 2 bé Nguyễn Võ Anh Kỳ và Nguyễn Võ Anh Kiệt (7 tuổi, ngụ Thôn An Lương, xã Long Giang huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) bị mất tích khi đang chơi gần nhà.

Trước đó, 2 bé Kỳ và Kiệt chạy xe đạp cùng nhau trên con đường trước nhà chiều 30/4, sau đó không thấy trở về. Gia đình đã tìm kiếm xung quanh nhưng chỉ thấy chiếc xe đạp của 2 bé bỏ lại ở cách nhà 500m. Sau đó, gia đình tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không thấy 2 bé đâu.

Ngay lập tức, gia đình đã trình báo vụ việc lên Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Khi hỏi thăm những đứa trẻ hàng xóm, 1 bé gái kể lại có trông thấy một người đàn ông mặc áo màu cam chạy theo sau Kỳ và Kiệt.



Your browser does not support HTML5 video.

Nữ sinh Tiền Giang được tìm thấy ở Bến Tre sau hơn 10 ngày mất tích



Thùy Nguyễn (t/h)