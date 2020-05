Vụ bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong nhà: Nghi ngờ bị mẹ đánh chết

Theo plo.vn, Công an huyện Nghi Lộc ( Hà Tĩnh ) vẫn đang phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ bé Nguyễn Đ.K (18 tháng tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) tử vong bất thường trong nhà.

Như đã đưa tin, khoảng 7h ngày 11/5, người thân và nhân dân trong xóm bàng hoàng phát hiện bé K. tử vong trong căn nhà hai tầng. Ngay sau đó sự việc được trình báo đến Công an xã Cương Gián và trình báo lên Công an huyện Nghi Xuân. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định bé K. tử vong không phải do bệnh lý.

Liên quan đến cái chết của cháu K., Công an địa phương đã triệu tập chị N.T.H. (30 tuổi, mẹ bé K.) đến trụ sở làm việc. Theo nguồn tin từ báo Gia Đình & xã hội , tại trụ sở Công an , H. khai chính mình là người đã đánh con, đập đầu con vào tường dẫn đến tử vong.

Cũng theo tin từ tờ gia đình & Xã hội, vợ chồng H. có 3 người con. Chồng H. là anh T.Q.T. (SN 1984, hiện đang làm việc tại đất nước Hàn Quốc). Được biết, trước đây, cả H. cũng làm việc ở Hàn Quốc nhưng sau đó đã về Việt Nam sinh sống.

Ngôi nhà 2 tầng - nơi phát hiện thi thể bé gái

Người dân sống gần đó cho biết, trước giờ H. là người bình thường, không có biểu hiện gì khác thường. Tuy nhiên, hai bên nội ngoại thường xuyên xảy ra xích mích. Thời điểm trước khi vụ án xảy ra, vợ chồng H. cũng đang mâu thuẫn.

Thời gian gần đây, báo chí liên tục đưa nhiều thông tin liên quan đến vụ án mạng mà nạn nhân là những cháu bé chỉ từ vài tháng tuổi đến vài tuổi. Phẫn nộ hơn, hung thủ gây án lại chính là những sinh thành ra các cháu.

Đơn cử, cuối tháng 3/2020, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc một bé gái 3 tuổi tử vong với nhiều vết thương nghiêm trọng trên người. Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, trú Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Thị Lan Anh (29 tuổi, trú thôn Võng La, huyện Đông Anh) để điều tra về hành vi giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy . Hai kẻ này chính là hung thủ đánh đập bé gái 3 tuổi đến chết.

Theo điều tra, hai kẻ này đều nghiện ma túy. Ngày 29/3, Tuấn và Lan Anh đã không cho cháu M.M. ăn uống. Cả hai cùng nhau hành hạ, đánh đập cháu M.M. như bắt quỳ trong chậu nước, dùng kim châm vào tay, đánh vào đầu, vào mặt cháu bé.

Đến 8h ngày 30/3, khi con ngất lịm đi, không uống sữa, hô hấp nhân tạo không được thì Lan Anh mới gọi xe taxi đưa con vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu. Các bác sĩ tiếp nhận cháu bé trong tình trạng đã chết, trên người thương tích đầy mình nên báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, hai bị can khai nhận riêng trong ngày 29-3 đã đánh cháu M.M. 7 lần, dẫn đến việc cháu tử vong. Theo cơ quan điều tra , qua khám nghiệm tử thi, cháu M.M. bị chấn thương sọ não, gãy răng, xung huyết ở tim, phổi…

Your browser does not support HTML5 video. Mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang

Nga Đỗ (t/h)